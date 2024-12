Deshalb sollen Megan Fox und MGK endgültig getrennt sein

Was ist bloß bei Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) los? Seit Kurzem existieren Trennungsgerüchte über die Schauspielerin und den Rapper. Ein Insider will nun wissen, dass sich die beiden endgültig getrennt haben – und zwar aus diesem Grund. "Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist dramatisch, es ist wie eine nicht enden wollende High-School-Beziehung. Wochen- und monatelang war alles in Ordnung, aber wenn sie sich streiten, geht es um alles oder nichts. An Thanksgiving hat sich das Blatt zum Schlechten gewendet", meint die Quelle gegenüber Daily Mail. Nachdem Megan die Trennung ausgesprochen habe, soll MGK versucht haben, sie wieder zurückzugewinnen, heißt es weiter.

Bereits am Dienstagnachmittag wurde darüber spekuliert, ob sich Megan und MGK getrennt haben. Ein Insider berichtete gegenüber TMZ, dass die Beziehung der beiden heftig kriselt. Der Tippgeber gab an, dass sich die baldigen Eltern am Thanksgiving-Wochenende dazu entschieden hätten, fortan getrennte Wege zu gehen. Sowohl Megan als auch MGK haben sich bisher noch nicht persönlich zu den Gerüchten geäußert.

Die Beziehung zwischen Megan und MGK war schon seit Anbeginn ein Auf und Ab. Bereits Anfang 2023 kursierten Trennungsgerüchte. Der Musiker soll aber enorm an sich gearbeitet und alles dafür getan haben, von Megan eine zweite Chance zu bekommen. "Er hat sich komplett geändert und sich darauf konzentriert, dass sie ihm noch eine Chance gibt", verriet eine Quelle gegenüber OK!. Das Paar erwartet aktuell sein erstes Kind und soll sich unheimlich auf die bevorstehende Zeit freuen.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

