"Sehr aufgeregt": Megan Fox und MGK schwelgen im Babyglück

In den vergangenen zwei Jahren dominierten oft Trennungsgerüchte rund um Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34), auch MGK genannt, die Schlagzeilen. Vergangene Woche räumten die beiden endlich alle Zweifel aus dem Weg und machten die freudige Nachricht von Megans Schwangerschaft öffentlich. Stolz präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch in den sozialen Medien – und kann ebenso wie MGK "nicht aufhören, über das Baby zu sprechen". Das und weitere Details erzählte eine dem Paar nahestehende Quelle jetzt im Interview mit dem People Magazine.

Dem Bericht zufolge wollten Megan und Machine Gun Kelly die Nachricht zunächst für sich behalten, bis sich die Schauspielerin bereit fühlte, sie öffentlich zu teilen. "Sie sind sehr aufgeregt", betonte der Insider. Obwohl Megan zu Beginn der Schwangerschaft etwas nervös gewesen sei, fühle sie sich jetzt entspannter und versuche, die Zeit zu genießen. "Sie liebt es, schwanger zu sein."

Nicht immer konnte Megan so entspannt in die Zukunft blicken. Die "Transformers"-Bekanntheit und MGK haben eine schwere Zeit hinter sich: Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass das Paar eine Fehlgeburt verkraften musste. Doch nachdem die werdenden Eltern im vergangenen Jahr ihre Verlobung auf Eis gelegt hatten, scheint es nun wieder in Richtung Familienglück und Hochzeit zu gehen. Es sehe allerdings nicht so aus, als würden sie heiraten, bevor das Baby da ist. Denn die Quelle wisse, die beiden würden sich "im Moment auf das Baby" konzentrieren.

Megan und Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und verliebten sich kurz darauf ineinander. Beide haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen: Megan ist Mutter von drei Söhnen, Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8), die sie mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat, und Machine Gun Kelly hat eine Tochter, Casie (15), aus einer früheren Partnerschaft mit der Basketballspielerin Emma Cannon.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox. 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images NEW York, NEW York - December 02, Colson Baker, Tochter Casie Colson Baker, Premiere von"The Last S