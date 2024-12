Diese "Make Love, Fake Love"-Boys kämpfen um Karinas Herz

Karina Wagner (28) ist in der dritten Staffel der Datingshow Make Love, Fake Love die begehrte Single-Lady, die in einer Villa in Griechenland hofft, ihren Traummann zu finden. Das Schwierige daran ist, dass nicht alle Herren Single sind und diese wiederum um eine Siegesprämie von 50.000 Euro spielen. Nun gibt RTL endlich bekannt, welche Boys dieses Mal als Kandidaten dabei sind! Insgesamt 16 völlig verschiedene Teilnehmer möchten Karina erobern. Dazu zählen unter anderem Cansin (24) aus Lampertheim, Tennisspieler Dominik (33) und Oliver (26) aus Münster.

Neben ihnen hoffen auch die vier Berliner Jim (26), Paul (29), Lucas (25) und Alexander (33) auf einen Platz an ihrer Seite. Zu den weiteren Kandidaten zählen Peter "Pit" (27) aus Langenberg, Cengiz (32) aus Walsrode, Maurice (27) aus Frankreich, Felix (27) aus Marl, Kevin (23) aus Nienburg, Emre (26) aus Duisburg, Antonio "Toni" (23) aus München, Viktor (33), der aktuell in der Schweiz lebt, und Thoren (33) aus Hockenheim.

Bei der großen Auswahl wird es sicher nicht leicht für Karina. Doch die Influencerin hat bereits ein sehr genaues Bild davon, wie ihr Traumpartner sein sollte. Dieses teilte sie ganz offen im Promiflash-Interview mit: "Optisch habe ich keinen Typen. Ich suche nach einem Mann, der offen ist, viel lacht und mich zum Lachen bringt." Zudem wünscht sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie "die gleiche Vorstellung von der Zukunft" haben.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Dominik

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Jim

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Paul

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Lucas

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alexander

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Peter "Pit"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cengiz

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Felix

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Kevin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Emre

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Antonio "Toni"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Viktor

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Thoren

