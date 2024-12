So stellt sich "Make Love, Fake Love"-Karina Traummann vor

Als neue Single-Lady wird Karina Wagner (28) die dritte Staffel Make Love, Fake Love aufmischen. In der Sendung werden die Kandidaten um ihre Gunst kämpfen, wobei einige von ihnen als geheime Vergebene mit verdeckten Karten spielen. Doch nicht nur das macht die Suche nach der Liebe ein wenig komplizierter, auch Karinas Männergeschmack: Die Influencerin hat eine genaue Vorstellung von ihrem Traumpartner. Diese verriet sie nun im Promiflash-Interview: "Optisch habe ich keinen Typen. Ich suche nach einem Mann, der offen ist, viel lacht und mich zum Lachen bringt." Außerdem wünscht sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin einen Partner, mit dem es auch langfristig klappen könnte. "Im besten Fall haben wir die gleiche Vorstellung von der Zukunft und verfolgen die gleichen Ziele", erklärte Karina.

Wie bereits erwähnt, wird es aufgrund der "Fake Lover" allerdings gar nicht so einfach, den richtigen Partner zu finden. Die 28-Jährige habe sich deshalb auch nicht vollständig auf die Kandidaten einlassen können, wie sie gegenüber Promiflash gestand: "Am Anfang habe ich nicht darüber viel nachgedacht, wer single oder vergeben sein könnte, erst als die ersten Bindungen entstanden sind, wurde mir bewusst, dass es da auch jemanden in der anderen Villa geben könnte, der auf seinen Partner wartet. Und umso schwieriger wurde es für mich." Welche Männer schlussendlich nur um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpfen und die frühere Bachelor in Paradise-Teilnehmerin hinters Licht führen wollen, muss sie in der Sendung selbst herausfinden.

Langweilig wird die dritte Staffel der Show nicht werden, schon der Trailer gibt einen spannenden Vorgeschmack. Neben dramatischen Clips, in denen die Männer sich streiten, kommt auch die Liebe nicht zu kurz, und man sieht die Reality-TV-Bekanntheit mit einem der Kandidaten in einer heißen Szene im Bett. Ob die Lüneburgerin, die Yeliz Koç (31) und Antonia Hemmer (24) als "Make Love, Fake Love"-Lady folgt, sich am Ende für einen Single entscheidet oder ein Vergebener mit seinem Partner das Preisgeld mit nach Hause nimmt, wird ab dem 2. Januar bei RTL+ zu sehen sein.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

