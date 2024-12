Fiona Erdmanns Kids können Geschwisterchen kaum erwarten

Im September machte Fiona Erdmann (36) tolle Neuigkeiten öffentlich: Das Model erwartet derzeit seinen dritten Nachwuchs. Ihren beiden Kindern Leo und Neyla erzählte sie als erstes von der Schwangerschaft – freuen sich die beiden schon auf ihr jüngeres Geschwisterchen? "Leo freut sich auf jeden Fall sehr. Ich glaube auch, dass es für ihn total cool ist, einen Bruder zu haben", schwärmt sie im Promiflash-Interview und ergänzt: "Ich meine, das sind ungefähr vier Jahre, die zwischen ihnen liegen. Ich denke mal, in den ersten Jahren wird sich das schon bemerkbar machen, aber irgendwann, wenn sie dann acht und zwölf Jahre alt sind und später dann 18 und 22, dann wird das halt auch nicht mehr so ein großer Unterschied sein und dann werden sie hoffentlich auch noch voll die Connection haben."

Sie sei sich zudem sicher, dass es ihrem Sohnemann guttun werde, einen kleinen Bruder zu haben. "Ich glaube auch, dass es sein Selbstbewusstsein stärken wird, weil Leo ist schon jemand, der so einen kleinen Bruder gebrauchen könnte, um sich wie der große Bruder zu fühlen", betont sie und erklärt, dass das Gefühl bei Neyla wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt sei: "Neyla ist so eine taffe Braut, sie ist extrem charakterstark und ich glaube, dass dieses 'Ich bin der große Bruder von Neyla' gar nicht so bei ihm rauskommt." Ihre Tochter sei für ihr Alter schon sehr reif und auch sehr groß, weshalb sie ihn gar nicht so in der Rolle des kleinen Bruders brauche. "Ich glaube, das wäre schon schön für ihn, wenn er so einen kleinen Bruder hat", resümiert Fiona voller Vorfreude.

Ihre Schwangerschaft machte die TV-Bekanntheit im September auf Instagram öffentlich. Dort teilte sie einen Clip mit ihrem Mann Mou und ihren zwei Kids, indem ihr Babybauch bereits deutlich zu erkennen war. Dazu schrieb sie: "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen." Vor wenigen Tagen plauderte sie dann im Netz aus, dass sie und ihre Familie sich auf einen Jungen freuen dürfen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, Model

Timm, Michael / ActionPress Fiona Erdmann, Model

