Jason Kelces Fall wegen Attacke auf Fan wurde eingestellt

Jason Kelce (37) hat vergangenen Monat für jede Menge Aufsehen gesorgt, als er während einer hitzigen Auseinandersetzung das Handy eines Fans zerschmetterte. Wie TMZ berichtet, wird es aber keine rechtlichen Konsequenzen für den ehemaligen Footballspieler geben, da der Fall eingestellt wurde. Eine Sprecherin der Penn State University gibt gegenüber dem US-amerikanischen Blatt bekannt, dass der Fall abgeschlossen sei, da "die Person in den Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, nicht identifiziert wurde und sich niemand bei der Universitätspolizei mit einer Beschwerde über die Beschädigung von persönlichem Eigentum gemeldet" habe.

Der Vorfall hatte sich Anfang November ereignet. Berichten zufolge soll der Fan den 37-Jährigen während eines Besuchs an der Penn State University mit einer abfälligen, homophoben Bemerkung über seinen Bruder und NFL-Star Travis Kelce (35) und dessen Beziehung zu Sängerin Taylor Swift (34) provoziert haben. Jason habe daraufhin rotgesehen, ihm das Handy aus der Hand gerissen und auf den Boden geworfen, bevor er es schließlich aufhob und mitnahm. Der junge Mann soll ihm hinterhergerannt und beim Versuch, das Gerät zurückzubekommen, von dem einstigen Sportler geschubst worden sein. Außerdem heißt es, der Familienvater habe ihm ebenfalls eine Beleidigung an den Kopf geworfen.

Bereits kurz nach dem Ereignis zeigte sich Jason reumütig. Während der Show "Monday Night Countdown" betonte er: "Ich bin nicht glücklich darüber, was passiert ist. Ich bin nicht stolz darauf. In einem hitzigen Moment habe ich mich entschieden, mit Hass auf Hass zu reagieren, und ich glaube einfach nicht, dass das produktiv ist." Travis stellte sich auf seine Seite und erklärte in ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights", sein Bruder habe lediglich seine Familie verteidigt und trage keinen Hass in seinem Herzen.

