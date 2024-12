Kein Polizist mehr: Diesen Job hat Cedric Beidinger jetzt

In Cedric Beidingers (31) Leben steht die ein oder andere Veränderung bevor. Der Gewinner der 13. Big Brother-Staffel hat seinen Job bei der Polizei an den Nagel gehängt. Aber was macht der Influencer denn von nun an beruflich? Bei den Reality Awards gewährte Cedric im Promiflash-Interview einen Einblick in seine Zukunftsplanung. "Ich habe meinen Job bei der Polizei gekündigt – und fang jetzt aber bei der Feuerwehr an. Also ich bleibe in der Blaulicht-Familie", betonte der 31-Jährige.

Für den Karrierewechsel hat Cedric auch einige Gründe. In einem vorherigen Interview mit Promiflash erklärte der Fitness-Fan bereits, warum er seinen Job als Polizist aufgegeben hat. "Ich habe meinen Job gekündigt, da ich mich langfristig, privat wie beruflich, für einen anderen Job entschieden habe, der besser zu mir und meinen Prioritäten passt", fasste er die Hintergründe seiner Entscheidung zusammen. Er sei sich sicher, dass ihn dieser Schritt langfristig glücklicher machen werde.

Aber nicht nur in Cedrics Berufsleben steht eine große Veränderung an – auch privat hat er große Pläne! Der Realitystar und seine Freundin Eliza Klenner wünschen sich sehnlichst Nachwuchs. Aus diesem Grund plant das Paar, auf künstliche Befruchtung zurückzugreifen. "Die nächsten Schritte sind, in Kontakt zu treten mit einer Klinik und uns beraten zu lassen. Dann werden wir auf Hormone eingestellt und warten darauf, uns bei der Klinik persönlich vorzustellen und unseren Wunsch eines Babys zu erfüllen", erklärte er.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Reality-TV-Star

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

