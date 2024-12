Künstlich: Cedric Beidinger und seine Eliza planen Nachwuchs

Cedric Beidinger (31) und seine Freundin Eliza Klenner wünschen sich Nachwuchs – doch der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Die Influencerin, die bereits zwei Kinder auf natürlichem Wege zur Welt gebracht hat, erhielt Anfang des Jahres eine Diagnose, die das Paar schwer getroffen hat. Im Interview mit Promiflash erklärt Cedric: "Der Arzt sagte nach einer OP, dass sie auf natürlichem Wege nicht mehr schwanger werden könnte." Doch es gebe noch Hoffnung: "Er sagte uns aber, dass es auf künstlichem Wege noch die Möglichkeit geben würde." Das Paar möchte nun alles versuchen, um sich den Traum eines gemeinsamen Kindes erfüllen zu können.

Trotz der emotionalen Belastung und der Ungewissheit, ob es beim ersten Mal klappen wird, wollen sie den Weg der künstlichen Befruchtung gehen. Noch stehen der Realitystar und seine Liebste aber am Anfang ihrer Reise. "Die nächsten Schritte sind, in Kontakt zu treten mit einer Klinik und uns beraten zu lassen", erzählt Cedric gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Dann werden wir auf Hormone eingestellt und warten darauf, uns bei der Klinik persönlich vorzustellen und unseren Wunsch eines Babys zu erfüllen."

Cedric und Eliza sind seit einiger Zeit ein Paar und teilen von Beginn an den Wunsch nach einer gemeinsamen Familie. Während Eliza bereits Mutter von zwei Kindern ist, wäre es für den Ex-Big Brother-Kandidaten der erste Nachwuchs. Ihre Fans wollen die beiden auf ihrer Kinderwunsch-Reise mitnehmen, wie sie in einem offenen Video auf Instagram erklären. Dafür bekommt das Paar viel Zuspruch und Unterstützung. "Viel Erfolg euch beiden. Sei euch gegönnt" und "Ich wünsche euch von Herzen, dass es klappt", schreiben nur zwei von vielen Fans.

