Liz Kaeber posiert hochschwanger in heißen Spitzendessous

Liz Kaeber (32) weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Auf Instagram teilt die Influencerin sexy Aufnahmen von sich in Spitzendessous. Darauf posiert die Schwester von Christin Kaeber (35) in einem roten BH und einem Morgenmantel aus Seide in derselben Farbe. Besonders auffällig: Ihr mittlerweile kugelrunder Babybauch kommt besonders gut zur Geltung. Der Anblick scheint bei ihren Followern gut anzukommen. "Du wunderschöne", kommentiert Freundin Ana Johnson (31).

Das ist nicht das erste Mal, dass Liz voller Stolz ihren Babybauch präsentiert. Nachdem sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin endlich ihren langersehnten Kinderwunsch erfüllen konnte, präsentierte sie ihre Körpermitte im Oktober stolz in einem engen, weißen Kleid. Ihre Hände legte sie zufrieden auf ihren Bauch. "Die Schwangerschaft steht dir so unglaublich gut", schwärmte ein Follower unter dem Beitrag.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Liz ihren Nachwuchs in die Arme schließen kann. Vor wenigen Wochen verriet sie zudem, dass sie und Nick sich über einen Jungen freuen dürfen. In einem Video steht das Paar vor einem Luftballon und lässt diesen platzen. Blaues Konfetti lüftet das Geheimnis, auf das Liz so lange gewartet hat: Ihr Baby wird ein Junge.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Influencer

