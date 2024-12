Nach Trennung: Stella Stegmann und Devin geben Dating-Update

Stella Stegmann (27) besuchte die Reality Awards am vergangenen Wochenende nicht allein – die ehemalige Bachelorette kam in Begleitung ihres Show-Siegers Devin Dayan. Sind die zwei womöglich mittlerweile wieder ein Paar? Nein, eindeutig nicht, wie der Ex-Teilnehmer gegenüber Promiflash klarstellt. "Es funkt, würde ich sagen, auf jeden Fall nach wie vor. Aber man muss immer noch knallhart sagen, dass wir kein Paar sind", betont Devin. Auch wenn sie nicht in einer Beziehung sind, laufe es zwischen ihnen "auf jeden Fall nicht schlecht", erklärt Stella zudem.

Die beiden kennen sich gut und sind ziemlich vertraut miteinander, was sie auch auf dem roten Teppich des Events zeigen. Doch irgendwann wurde ihnen wohl einfach bewusst, dass es aktuell "eben vielleicht auch nicht ganz passt". "Aber man muss es ja auch nicht aufgeben, mal schauen", fügt die 27-jährige TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview hinzu. Stella und Devin bleiben weiterhin offen und schauen, wo die Reise sie hinführt und was die Zeit mit sich bringt.

Devin war der Glückliche, dem die Beauty bei "Die Bachelorette" ihre letzte rote Rose geschenkt hatte. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange an. Der Grund: die Entfernung. "Es ist ein bisschen schwierig. Er wohnt in der Nähe von Hannover, ich in München", erklärte Stella bei TikTok und fügte hinzu: "Ich glaube, unser größter Feind momentan ist die Zeit und die Möglichkeiten, sich normal zu daten." Aber schon damals war ihr klar: "Ich habe sehr viele positive Gefühle ihm gegenüber und verspüre schon eine große Zuneigung."

Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale

