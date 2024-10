"Tolles Paar": So glücklich sind Kylie Jenner und Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (28) sind total glücklich miteinander. Das behauptet zumindest ein Insider aus dem Umfeld der The Kardashians-Bekanntheit im Gespräch mit People. Laut der Quelle sind die Reality-TV-Darstellerin und der Schauspieler "einfach ein tolles Paar" und "jeder, der sie zusammen sieht, liebt sie". "Er steht ihrer Familie nahe und sie seiner Familie", plaudert der Informant weiter aus und ergänzt: "Es ist eine sehr ernste, aber auch eine lustige Beziehung".

Und obwohl Kylie und Timothée beide beruflich sehr eingespannt sind, funktioniert ihre Beziehung einwandfrei: "Sie haben es wirklich geschafft, eine gute Balance zwischen Arbeit und gemeinsamer Zeit zu finden." Der "Dune"-Star steht derzeit für die Dreharbeiten zu dem neuen Film "Marty Supreme" in New York vor der Kamera, während Kylie in Los Angeles bei ihren zwei Kids ist. "Er ist in das Leben ihrer Kinder eingebunden und schätzt es, dass sie immer ihre Priorität sein werden", verrät der Insider im weiteren Verlauf des Gesprächs.

Die 27-Jährige und der Leinwandstar sind seit vergangenem Jahr liiert. Ihre Beziehung halten sie größtenteils von der Öffentlichkeit fern. Doch immer wieder betonen Vertraute, wie gut es zwischen Kylie und Timothée läuft. "Sie war noch nie zuvor so verliebt", betonte ein Insider gegenüber People Ende August und fügte hinzu: "Er ist so diskret und hält ihr immer den Rücken frei. Er ist ein echter Gentleman und alles, was Kylie verdient."

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige