Zieht dieser deutsche Olympia-Star auch ins Dschungelcamp?

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Die nächste Staffel des Dschungelcamps kehrt im Januar des nächsten Jahres ins TV zurück. In den vergangenen Wochen wurde nach und nach publik, welche Stars und Sternchen sich dieses Mal den Herausforderungen der australischen Wildnis stellen werden. Nun lüftet Bild ein weiteres Geheimnis. Die Boulevardzeitung will wissen, dass niemand Geringerer als ein echter Olympia-Star in den Dschungel ziehen wird: Die Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (66) soll sich dem Abenteuer in Australien stellen.

Im Jahr 1976 begann Jürgen seine Karriere als Athlet. Es dauerte nicht lange, bis der gebürtige Duisburger die ersten Erfolge feierte. In den 1980er-Jahren gewann der heute 66-Jährige als Zehnkämpfer mehrmals die Olympiasilbermedaille. Auch vor der Kamera sollte sich der Sportler wohlfühlen. Jürgen wirkte bereits an TV-Produktionen wie der Komödie "Drei und eine halbe Portion" oder der RTL-Serie "Ein Schloß am Wörthersee" mit.

In der australischen Wildnis wird Jürgen nicht allein sein. Neben ihm soll laut Medienberichten auch ein Ensemble von Realitystars und Sternchen in das Dschungelcamp ziehen. Yeliz Koc und Evanthia Benetatou (32) waren nur der Anfang der Enthüllungen, die das Boulevardmagazin in den letzten Tagen veröffentlichte. Auch Yasin Mohamed (33), bekannt als TV-Casanova, und der temperamentvolle Maurice Dziwak (26) sollen sich in das Abenteuer stürzen. Alessia Herren (22), die Tochter des verstorbenen Willi Herren (✝45), bietet ebenfalls Potenzial für Drama.

Getty Images Jürgen Hingsen, 1986

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

