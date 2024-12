Diese Stars gratulieren Selena Gomez und Benny zur Verlobung

Vor wenigen Stunden machten Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) ihre Verlobung öffentlich. Unter dem Instagram-Beitrag der Sängerin sammeln sich minütlich neue Glückwünsche für das frischverlobte Paar. Nicht nur die Fans gratulieren den beiden. So schreibt unter anderem der Rapper Lil Nas X: "Oh mein Gott – herzlichen Glückwunsch! Ahh!" Schauspielerin Jennifer Aniston (55) schließt sich dem Musiker an und freut sich: "Schatz! Herzlichen Glückwunsch!" Gwyneth Paltrow (52) kann ihren Augen offenbar kaum trauen. Die Schauspielerin schreibt lediglich "Selena" – und zwar in Großbuchstaben und siebenmal den Buchstaben "A".

Die schöne Nachricht verkündeten Selena und Benny mit einer Bilderreihe, die die verschiedensten Momente der Verlobung ablichtet. Auf einem Foto hält die Musikerin ihren funkelnden Ring in die Kamera. Auf einem anderen Bild begutachtet sie voller Freude ihr neues Schmuckstück, das gleichzeitig einen neuen Lebensabschnitt einläutet. Natürlich darf auch ein gemeinsamer Schnappschuss von der 32-Jährigen und ihrem Verlobten nicht fehlen. Benny umarmt seine Partnerin von hinten und gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Schläfe, währenddessen Selena ihr Glück kaum fassen kann und freudestrahlend in die Kamera lächelt.

Dass sich Selena und Benny verlobt haben, dürfte für die wenigsten Fans überraschend sein. Regelmäßig schwärmen die beiden in der Öffentlichkeit voneinander und verrieten bereits, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnten. Auch das Thema Hochzeit war in ihrer Beziehung bereits ein Thema. "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig", plauderte eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Seit einigen Monaten gehen Selena und Benny nun schon gemeinsam durchs Leben und könnten momentan wohl kaum glücklicher sein.

Instagram / selenagomez Selena Gomenz und Benny Blanco im Dezember 2024

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Oktober 2024 in Los Angeles

