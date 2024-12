George Clooney und Amal tauchen in Düsseldorfer Lokal auf

Mit dieser Begegnung haben die Gäste eines Düsseldorfer Restaurants garantiert nicht gerechnet, als sie ihren Tisch reserviert haben! George Clooney (63) und seine Frau Amal (46) tauchten total überraschend in einem Lokal in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen auf. Das Hollywood-Paar besuchte am Abend das Edel-Restaurant "Hato" im Medienhafen, das für seine asiatische Fusionsküche bekannt ist – und dabei zogen die beiden, wie dieses TikTok-Video zeigt, alle Aufmerksamkeit auf sich. Während Amal, elegant wie immer, vorausging, folgte ihr der "Ocean's Eleven"-Darsteller durch das luxuriöse Lokal und unterhielt sich kurz mit dem Personal, bevor sie gemeinsam Platz nahmen. Die anderen Gäste konnten offenbar kaum glauben, dass die Stars in ihrer Mitte waren, denn alle Blicke richteten sich auf das prominente Ehepaar.

Die Reaktionen auf den viralen Clip waren allerdings gemischt. Während einige Nutzer vor Begeisterung kaum an sich halten konnten, zweifelten andere an der Echtheit und fragten sich, ob es sich wirklich um den Schauspieler und seine Frau handelte. "Nee, das ist er nicht!", kommentierte beispielsweise ein User auf der Videoplattform. Warum sich das Paar in Düsseldorf aufhielt, ist nicht bekannt. Allerdings wäre es nicht ihr erster Besuch in der Stadt am Rhein: Bereits im März 2023 nahm George an einer Charity-Gala der Deutschen Postcode Lotterie in Düsseldorf teil.

George und Amal sind seit 2014 verheiratet und gelten als eines der glamourösesten Paare Hollywoods. Die renommierte Menschenrechtsanwältin und der Oscar-Preisträger teilen nicht nur die Liebe füreinander, sondern auch ein starkes Engagement für wohltätige Zwecke. Gemeinsam gründeten sie die "Clooney Foundation for Justice", die sich weltweit für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. Mit ihren Zwillingen Ella und Alexander, die 2017 geboren wurden, verbringen sie viel Zeit in Europa und genießen das Familienleben abseits des Hollywood-Trubels.

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

Getty Images Amal Clooney und ihr Mann George, September 2023

