Der Drehstart für die neue "Harry Potter"-Serie steht fest

Die Fans des wohl bekanntesten jungen Zauberers können aufatmen: HBO hat offiziell bestätigt, dass die Dreharbeiten zur neuen Harry Potter-Serie im Sommer 2025 beginnen werden. Das berichtet die Zeitschrift Variety. In den Warner Bros. Studios Leavesden, unweit von London, soll die berühmte Buchreihe von Joanne K. Rowling als Serie neu interpretiert werden. Seit der Ankündigung warten Anhänger weltweit gespannt auf Neuigkeiten, und nun steht endlich fest, wann die magische Reise weitergeht. Mit der umfangreichen Neuverfilmung sollen alle sieben Bücher detailgetreu adaptiert werden.

Während einer Präsentation im Sitz von Warner Bros. Discovery in London Anfang Dezember verrieten Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod, dass sie sich an die korrekten Altersangaben für die Figuren halten werden: Severus Snape wird in seinen Dreißigern sein, während James und Lily Potter jünger sein werden, da sie – wie echte "Harry Potter"-Ultras wissen dürften – erst 21 waren, als sie starben. Bei den erwachsenen Charakteren wolle Mylod die Tradition der "brillanten Theaterschauspieler Großbritanniens" fortsetzen, während die jungen Schauspieler natürlich allesamt Newcomer seien.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Über 32.000 Kinder haben sich für die begehrten Hauptrollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley beworben. Das Casting-Team sichtet derzeit täglich zwischen 500 und 1.000 Bewerbungsvideos, um die perfekten Nachwuchstalente für die ikonischen Rollen zu finden, wie die Verantwortlichen berichten. Gleichzeitig werden auch Gespräche mit etablierten Schauspielern geführt, um die Erwachsenenrollen zu besetzen. So soll es Gerüchten zufolge bereits Verhandlungen mit dem "Anne Boleyn"-Star Paapa Essiedu für die Rolle des Professors Severus Snape geben. HBO-Chef Casey Bloys setzt die Premiere der Serie voraussichtlich für Ende 2026 oder 2027 an. Bis dahin bleibt also noch reichlich Zeit, um sich auf neue Abenteuer in Hogwarts zu freuen.

Die Warner Bros. Studios in Leavesden sind für die Welt von "Harry Potter" ein Ort voller Geschichte: Hier wurden bereits alle acht Filme der ursprünglichen Reihe sowie die Phantastische Tierwesen-Spin-offs gedreht. Für die neuen, jungen Schauspieler bedeutet dies die Chance, in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe (35), der sich übrigens sehr auf die Serie freut, Emma Watson (34) und Rupert Grint (36) zu treten. Diese wurden durch ihre Rollen als Harry, Hermine und Ron weltberühmt. Die kommende Serie bietet nun die Möglichkeit, tiefer in die Geschichten einzutauchen und bisher unerzählte Details aus den Büchern zu entdecken. Fans hoffen zudem auf ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern, vielleicht in Form von Gastauftritten ehemaliger Stars der Filmreihe. Insgesamt verspricht die Neuauflage, die Magie von Hogwarts erneut zum Leben zu erwecken, und die Macher hoffen darauf, sowohl alte als auch neue Fans zu verzaubern.

Getty Images Michael Gambon, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Alan Rickman 2009 in New York

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

Moviestore Collection Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris und Alan Rickman

