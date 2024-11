Das ist über das Liebesleben von Jonathan Bailey bekannt

Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) behält sein Privatleben eher für sich. Der Schauspieler, bekannt für seine Offenheit in puncto LGBTQ+-Themen, hat im Dezember 2023 gegenüber Evening Standard enthüllt, dass er einen "wunderbaren Mann" datet. Obwohl er keine weiteren Details preisgab, unterstrich Jonathan die Bedeutung eines privaten Lebens für seine Karriere und persönliche Ausgeglichenheit: "Es ist nicht geheim, aber es ist privat. Für mich ist ein Privatleben absolut entscheidend. Ich weiß nicht, ob ich mich zu anderen Dingen genauso selbstbewusst äußern könnte, wenn ich das Gefühl hätte, dass mein ganzes Leben auf dem Spiel steht."

Bereits 2019 wurde Jonathan mit dem Werberegisseur James Ellis in Verbindung gebracht. Bei den Olivier Awards desselben Jahres, bei denen Jonathan für seine Rolle im Musical "Company" ausgezeichnet wurde, teilten die beiden einen Kuss im Fernsehen. In seiner Dankesrede unterstrich Jonathan die Bedeutung von LGBTQ+-Liebesgeschichten und sagte: "Wir konnten als Ensemble einen schönen und feierlichen Einblick in die schwule Liebe zeigen. LGBTQ+-Menschen sind wirklich nicht so anders... Wir sind genauso fehlerhaft und sehnen uns danach, uns zu verlieben wie alle anderen auch." Im Juli 2021 wurden die beiden erneut zusammen in London gesichtet, was Spekulationen über ihre Beziehung anheizte.

Jonathan, der auch in der vierten Staffel von Bridgerton dabei sein wird, hat oft darüber gesprochen, wie seine persönlichen Erfahrungen seine Arbeit beeinflussen. Er gab zu, dass er früher mit der Vorstellung kämpfte, sich öffentlich zu outen, vor allem aufgrund von Ratschlägen in der Branche, die ihm nahelegten, seine Sexualität geheim zu halten. Heute sieht er seine Sexualität jedoch als "Superkraft" und setzt sich für mehr Repräsentation ein. In Rollen wie in "Bridgerton", "Fellow Travelers" und dem Theaterstück "Cock" bringt er seine eigenen Erfahrungen ein. In einem Interview mit GQ sagte er: "Man steckt seine Lebenserfahrungen in die Arbeit." Seine authentische Darstellung von Liebesgeschichten und sein Engagement für LGBTQ+-Themen haben ihn zu einem Vorbild für viele gemacht.

Anzeige Anzeige

Supplied by LMK Jonathan Bailey und Matt Bomer in "Fellow Travelers"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jonathan Bailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige