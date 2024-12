NFL-Star Joe Burrow äußert sich zu dem Einbruch in sein Haus

Am vergangenen Montag wurde in das Anwesen von Joe Burrow (28) eingebrochen. Der Football-Spieler selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Bei einer Pressekonferenz der Sports Illustrated äußert sich der NFL-Star nun erstmals zu den Vorkommnissen. Er betont, dass er sich sowohl durch den Einbruch als auch durch die Berichterstattung darüber stark in seiner Privatsphäre verletzt fühle: "Es ist bereits viel mehr bekannt, als ich wollte und als ich zu teilen bereit bin. Offensichtlich hat jeder gehört, was passiert ist. Das ist also alles, was ich dazu sagen möchte."

Ersten Berichten zufolge sei es eine Angestellte des Sportlers gewesen, die nach dem Einbruch Hilfe holte. Inzwischen stellte sich aber herausgestellt, dass es sich dabei um das Model Olivia Ponton handelte, die ihre Mutter kontaktierte, welche wiederum den Notruf wählte. Laut ersten Polizeiberichten, die TMZ Sports vorliegen, habe die 22-Jährige ein "eingeschlagenes Schlafzimmerfenster" bemerkt und dass ein Raum "durchwühlt" worden sei. Dass Olivia besagte Angestellte sein soll, ist allerdings fragwürdig. Laut Us Magazine wird bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, dass zwischen der Beauty und dem Quarterback etwas laufen könnte. Zu ihrem Beziehungsstatus hatten sich beide bisher nicht öffentlich geäußert.

In den vergangenen Monaten kamen Vorfälle wie dieser häufig vor. Im Oktober wurden sowohl der Kansas-City-Chiefs-Spieler Patrick Mahomes (29) wie auch sein Teamkollege Travis Kelce (35) Opfer eines Einbruchs. Mit einem Durchschnittsgehalt von umgerechnet rund 51 Millionen Euro im Jahr ist wohl auch Cincinnati-Bengals-Star Joe ein gefundenes Fressen für organisierte Bandenkriminalität, weshalb die NFL und das FBI nun eine Warnung an alle Spieler aussprachen.

Getty Images Olivia Ponton, Sports-Illustrated-Model

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

