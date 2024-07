Deshalb entschied sich Joe Burrow für den blonden Buzzcut!

Joe Burrow (27) ist der Frauenschwarm der NFL. Der Footballstar war besonders für seine natürlichen Locken beliebt. Etwas schockiert reagierten deshalb seine Fans, als er beim ersten Training für die neue Saison mit einem gebleichten Buzzcut erschien. Bei einer Pressekonferenz plaudert der Sportler im Beisein von People nun die Ursache dafür aus: "Mir war langweilig, das ist eigentlich alles." Allerdings hat er auch eine Wette mit seinem Teamkollegen B.J. Hill am Laufen. "B.J. hat gesagt, dass er es auch tun würde, wenn ich meine Haare rasiere und bleiche. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er sein Wort innerhalb der nächsten Woche hält!"

Im Internet wurde Joes neuer Look direkt durch den Kakao gezogen. Unter einem Foto der neuen Frisur auf dem Instagram-Account der Cincinnati Bengals scherzte ein Sportsfreund über seine Ähnlichkeit zu Eminem (51): "Es gab keinen Tod von Slim Shady, er wurde einfach wiedergeboren!" Neben dem Rapper erinnerte der Quarterback so manchen Fan auch an einen berühmten Wrestler. "Ich dachte erst, das sei Cody Rhodes (39) auf dem Bild. Er läuft rum wie eine Ken-Puppe!"

Zu Beginn der vergangenen NFL-Saison sorgte Joe auch für Aufsehen, damals ging es allerdings um sein Gehalt. Wie unter anderem ESPN berichtete, einigte er sich mit den Bengals auf eine Vertragsverlängerung. Er verpflichtete sich für fünf Jahre und wird in dieser Zeit insgesamt 256 Millionen Euro für seine Arbeit erhalten. Damit wurde er zum bestbezahlten Footballspieler aller Zeiten. Einen Super Bowl konnte der 27-Jährige bis jetzt allerdings noch nicht gewinnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cody Rhodes, Profiwrestler

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Burrow im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Joes Erklärung für den Buzzcut? Total einleuchtend! Ich glaube, es steckt mehr dahinter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de