Während eines Spiels: NFL-Star Joe Burrow wurde ausgeraubt

Bei NFL-Star Joe Burrow (28) wurde vergangenen Montag eingebrochen. Der Bengals-Quarterback befand sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in seinem Zuhause in Ohio. Stattdessen spielte er im selben Moment auswärts gegen die Dallas Cowboys und gewann 27:20. Nach großer Freude folgte dann der Schock. Eine Mitarbeiterin konnte laut einem Polizeibericht, der People vorliegt, nicht im Detail aufzählen, welche Dinge geklaut worden seien.

Die 22-jährige Angestellte entdeckte den Einbruch am Abend. Nachdem sie ein zerbrochenes Schlafzimmerfenster und ein durchwühltes Zimmer entdeckt hatte, rief sie zur Hilfe ihre Mutter an. Letztere informierte sofort die Polizei. "Jemand versucht gerade in das Haus von Joe Burrow einzubrechen. Meine Tochter ist dort und er ist bei einem Football-Spiel [...] Sie weiß nicht, was sie tun soll, jemand ist wohl im Haus", berichtete sie laut den Aufzeichnungen, die WLWT-TV erhalten hatte.

Dieser Einbruch ist nicht der erste Vorfall bei einem Profi-Sportler. Laut dem Magazin wurde am 6. Oktober bei Kansas-City-Chiefs-Spieler Patrick Mahomes (29) eingebrochen. Nur wenige Stunden später traf es dann auch Taylor Swifts (34) festen Freund Travis Kelce (35). Der Teamkollege wurde ebenfalls Opfer eines Einbruchs. Berichten zufolge klauten die Einbrecher 19.000 Euro in Bar. Die NFL und das FBI sprachen nun eine Warnung an alle Spieler aus, da von organisierter Bandenkriminalität ausgegangen werde.

Getty Images Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals

Getty Images Travis Kelce, Sportler

