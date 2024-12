Enthüllt Einbruch etwa Joe Burrows Romanze mit TikTok-Star?

Joe Burrow (28), Quarterback der Cincinnati Bengals, und das Sports-Illustrated-Model Olivia Ponton sollen seit wenigen Monaten "zusammen" sein. "Sie treffen sich seit dem frühen Herbst und halten es ganz zwanglos", berichtete nun ein Insider gegenüber People. Dass zwischen den beiden etwas läuft, wurde schon länger vermutet. Nachdem bekannt wurde, dass Olivia am 9. Dezember einen Einbruch in Joes 7,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Ohio gemeldet hatte, ist die Gerüchteküche natürlich am Brodeln. Laut Polizeibericht soll Olivia angegeben haben, als Angestellte für den Profisportler zu arbeiten. Die Internet-Bekanntheit soll allerdings in einem separaten Anruf zu hören sein, bei dem sie sagt: "Jemand ist in mein Haus eingebrochen... Es ist ein totales Durcheinander."

Die Ermittlungen zum Einbruch dauern derweil noch an. Lokalen Medien zufolge überprüft die Polizei Überwachungsvideos aus der Nachbarschaft und hat am Tatort Beweise gesichert. Unklar ist, welche Gegenstände gestohlen wurden, da Joe zum Zeitpunkt des Einbruchs in Texas war und diese Details nicht selbst bestätigen konnte. In einer Aufzeichnung des Notruf-Telefonats, die TMZ vorliegt, sagte Olivias Mutter, ihre Tochter habe nicht gewusst, ob sie sich verstecken oder das Haus verlassen solle. Joe äußerte sich wenige Tage nach dem Vorfall auf einer Pressekonferenz der Sports Illustrated und kritisierte, dass seine "Privatsphäre auf mehr als eine Weise verletzt wurde". Auf weitere Details verzichtete er: "Und es ist bereits viel mehr bekannt, als mir lieb ist und was ich teilen möchte, also ist das alles, was ich dazu zu sagen habe."

Olivia hat sich bisher zu den Spekulationen um ihre Beziehung nicht geäußert. Das Model, das sich oft sehr freizügig im Netz zeigt und sich mittlerweile mit über zehn Millionen Followern auf Instagram und TikTok großer Bekanntheit erfreut, begann bereits 2016 aktiv in den Sozialen Medien zu posten. Joe Burrow hingegen hält sich für gewöhnlich sehr bedeckt, wenn es um sein Privat- und Liebesleben geht. Er war lange mit seiner College-Liebe Olivia Holzmacher zusammen, doch schon seit Anfang 2023 spekulieren Fans über eine mögliche Trennung, da sie nicht mehr auf gemeinsamen Aufnahmen mit den Spielerfrauen des Bengals-Teams zu sehen war. Abseits der Gerüchteküche gilt Joe als einer der beliebtesten NFL-Stars, nicht zuletzt wegen seines Humors und seines Auftretens abseits des Spielfelds.

Getty Images Olivia Ponton, Sports-Illustrated-Model

Getty Images Joe Burrow vor dem Spiel gegen die Baltimore Ravens

