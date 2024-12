Offiziell: Sam Asgharis Flamme teilt Turtelfotos im Netz

Seit Anfang Dezember ist Sam Asghari (30) offiziell ein geschiedener Mann. Allerdings kursieren schon seit Monaten Spekulationen, dass der Fitnesstrainer längst in einer neuen Beziehung mit Brooke Irvine ist. Nun scheint die Blondine das Gerücht mit Social-Media-Posts, die TMZ vorliegen, zu bestätigen. Auf den Fotos trägt der TV-Star seine Liebste in den Armen, während sich die beiden verliebt anlächeln. Sie stehen auf einem weißen Sandstrand und hinter ihnen sieht man das Meer. Ein weiteres Foto zeigt das Pärchen beim Turteln in ihrem Hotelzimmer. Um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen, verziert die Immobilienmaklerin den Schnappschuss noch mit einem Herz-Emoji.

Obwohl Sam sehr glücklich mit seiner neuen Flamme wirkt, äußerte er sich noch vor Kurzem ziemlich nachdenklich über seine Ex-Beziehung. "Es ist das Bett, das man sich selbst gemacht hat, und man muss lernen, darin zu liegen, es ist Teil des Lebens", offenbarte er im November gegenüber People. Nach der Trennung habe er versucht, positiv zu bleiben und neue Prioritäten gesetzt: "Man muss geerdet bleiben und verstehen, was die Wahrheit ist, und wirklich damit leben, anstatt sich um die Meinungen anderer Leute zu kümmern."

Sam wurde im September erstmals mit seiner neuen Partnerin erwischt. Seitdem ließen sich die beiden häufiger von Paparazzi ablichten, allerdings hatten sie ihre Beziehung bisher nicht bestätigt. Möglicherweise hat das aktuelle Liebes-Outing mit Sams Scheidung von Britney Spears zu tun. Nach einem langen Gerichtsverfahren einigten sich die Sängerin und der Muskelprotz laut TMZ am 3. Dezember. Dank eines Ehevertrags muss die "Oops!… I Did It Again"-Interpretin keinen Unterhalt an ihren Ex zahlen.

MEGA / KCS Presse Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

