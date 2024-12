Schon bald? Selena Gomez deutet Ende ihrer Musikkarriere an

Selena Gomez (32) ist ein wahres Multitalent: Sie ist unter anderem als Sängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Unternehmerin aktiv. Doch in Zukunft könnte sie sich vorstellen, einen beruflichen Bereich weitgehend zu vernachlässigen. Selena gibt im Gespräch mit Saoirse Ronan (30) bei "Variety's Actors on Actors" zu, dass sie eventuell die Musik komplett gegen die Schauspielerei eintauscht: "Ich liebe das Geschichtenerzählen und meine Musikkarriere ist davon getrennt. [...] Ich sehe nicht, dass [Musik] beruflich eine Sache für immer sein wird."

Die US-Amerikanerin merkt an, dass sie es nach wie vor liebt zu singen, zu schreiben und verschiedene Momente zu haben, in denen sie all das aus Spaß machen kann. Die Musik sei für sie etwas sehr Persönliches, wodurch Selena verletzlich sein kann und ihr Inneres nach außen hin zeigt. Doch ihre Zukunft sieht sie offensichtlich nicht darin. Die "Calm Down"-Interpretin meint: "Ich glaube, meine Stärke ist definitiv die Schauspielerei."

Der Erfolg gibt der beliebten Darstellerin mit ihrer persönlichen Präferenz recht. Vor wenigen Tagen wurden die Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben und tatsächlich ist auch die 32-Jährige gelistet. Die Organisation verkündete auf ihrer Website, dass "Emilia Pérez" auf zehn Awards hoffen darf. Sogar die Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón und Selena als Nebendarstellerin sowie Zoe Saldana (46) haben die Chance, als Preisträgerinnen nach Hause zu gehen.

Getty Images Selena Gomez in Las Vegas, September 2011

Getty Images Selena Gomez, Zoë Saldana und Karla Sofía Gascón, Schauspielerinnen

