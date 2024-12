Alec Baldwin feiert seltene Reunion mit Tochter Ireland

Alec Baldwin (66) feierte in der Vorweihnachtszeit mit seiner ältesten Tochter Ireland Baldwin (29) in New York City eine seltene Reunion. Am Donnerstag traf der Hollywood-Schauspieler seine Tochter aus erster Ehe mit Kim Basinger (71) in der Innenstadt von Manhattan. Das Model wurde von seinem Partner, dem Musiker RAC (39), und der gemeinsamen einjährigen Tochter Holland begleitet. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, begrüßte Alec sein ältestes Kind herzlich und freute sich sichtlich über die gemeinsame Familienzeit.

Dieses Wiedersehen markiert einen positiven Abschnitt in der Beziehung zwischen Alec und Ireland, nachdem die beiden in der Vergangenheit öffentlich Probleme hatten. Besonders in Erinnerung bleibt ein Vorfall aus dem Jahr 2007, als ein zorniger Anruf von Alec an Ireland von TMZ veröffentlicht wurde, in dem er sie als "gedankenloses kleines Schwein" beschimpft hatte. Nach diesem Vorfall entschuldigte sich Alec auch öffentlich. "Mir tut leid, was geschehen ist", schrieb der "Rust"-Produzent damals auf seiner Webseite. Dennoch verteidigte sich Alec, dass er "durch elterliche Entfremdung", die vor allem durch seine Ex-Frau Kim verschuldet sei, "bis zum Abgrund getrieben wurde".

Viele Jahre später scheint es so, als würden die Baldwins mittlerweile im Patchwork-Glück schweben. Irelands Tochter Holland, die im Mai des vergangenen Jahres zur Welt kam, lernte vor wenigen Monaten endlich die zahlreichen Halbgeschwister ihrer Mama kennen. Gemeinsam mit Alec und Hilaria Baldwins (40) Töchtern Carmen, Maria und Ilaria sowie den Söhnen Rafael, Leonardo, Romeo und Eduardo posierte die kleine Holland stolz für die Kameras.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

Anzeige Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Leonardo, Romeo, Rafael, María, Ilaria, Carmen und Eduardo Baldwin mit Irelands Tochter Holland

Anzeige Anzeige