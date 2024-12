Aleks Petrovic und Vanessa haben Deal in puncto Nachwuchs

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu wünschen sich eigenen Nachwuchs – irgendwann, nach der Hochzeit und einer räumlichen Veränderung, wie die zwei zuvor erklärten. Wenn es dann aber so weit ist, dürfen es gerne zwei Kinder werden. Im besten Fall ein Junge und ein Mädchen – und um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, haben die Realitystars einen Deal vereinbart. "Wir haben eine Abmachung: Wir werden es so lange versuchen, bis wir beides haben, das ist unser Deal", erklärt Aleks bei den Reality Awards im Interview mit Promiflash. Das bestätigt auch Vanessa, die lachend hinzufügt: "Da haben wir unsere Hand drauf gegeben. Also vielleicht haben wir irgendwann sieben Kinder oder so, das kann sein."

Wichtiger als das Geschlecht ihres zukünftigen Babys ist ihnen aber vor allem die Gesundheit. Doch bis sich die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten ernsthaft mit ihrem Kinderwunsch auseinandersetzen, steht ihre Hochzeit an, denn das Paar ist frisch verlobt. Der einstige Love Island-Kandidat ist Mitte November vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hielt um ihre Hand an. Nach einer romantischen Liebeserklärung folgte seitens der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin ein überglückliches "Ja, klar!".

Dass Aleks Vanessa einen Antrag macht, habe sie nicht geahnt, erklärt die Beauty gegenüber Promiflash. Dabei hat ihr Partner den Schritt schon lange genauestens geplant. Der Sportler ließ sogar extra einen deutschen Fotografen in die Türkei einfliegen, der den romantischen Moment per Kamera festhielt. Den Kniefall und die Reaktionen der beiden sind in einem Reel auf den Instagram-Accounts der Turteltauben festgehalten.

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

