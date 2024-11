Turbulente Liebe: Aleks Petrovic und Vanessa sind verlobt

Für Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu begann alles auf der Insel der Verführung bei Temptation Island V.I.P.: Er unterzog sich dem Treuetest zusammen mit seiner Ex, sie war Verführerin. Und den Job machte Vanessa offenbar richtig gut, denn ihr Aleks verliebte sich innig. Der Beginn einer romantischen wie wilden Liebesgeschichte. Jetzt kommt das Paar von einer Bewährungsprobe für ihre Beziehung im Sommerhaus der Stars zum Bund des Lebens – denn wie Aleks bei Instagram teilte, machte er seiner Liebsten in Kappadokien in der Türkei einen gefühlvollen Heiratsantrag: "Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner."

