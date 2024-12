Fans entsetzt: Forbes-Magazin streicht Beyoncés Nachnamen

Shawn Corey Carter alias Jay-Z (55) macht derzeit viele negative Schlagzeilen: Der Rapper wird beschuldigt, vor 24 Jahren ein junges Mädchen vergewaltigt zu haben. Das zieht nun eine kleine Konsequenz für seine Frau Beyoncé (43) mit sich, die Fans in Aufruhr versetzt. Die Sängerin steht seit Kurzem auf der Forbes-Liste der einflussreichsten Frauen – jedoch ist sie dort nicht mit ihrem vollen Namen Beyoncé Knowles-Carter, sondern nur als Beyoncé Knowles aufgelistet. Auf X zeigen sich ihre Unterstützer empört. "Hey, vergesst das 'Carter' nicht", fordert ein Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Das ist ziemlich gemein."

Gleichzeitig glauben auch einige, dass die 43-Jährige so mitteilen möchte, ihren Nachnamen geändert zu haben – und ebenfalls neue Projekte plant. "Die behutsam angekündigte Namensänderung ist eine clevere Art, etwas Neues anzukündigen!", schreibt ein User. Andere versuchen die Situation zu entschärfen, indem sie betonen, Beyoncé sei nie mit ihrem vollen Namen in dem US-amerikanischen Magazin genannt worden. "Forbes hat immer nur 'Beyoncé Knowles' benutzt. Das ist nicht neu. Warum versucht ihr, ein falsches Narrativ zu erfinden?", stellt ein Fan klar.

Die "Single Ladies"-Interpretin äußerte sich bisher nicht zu dem Drama um ihren Namen – und ebenso wenig zu den Anschuldigungen gegen ihren Ehemann. Dafür meldete sich Jay-Z aber selbst zu Wort. Der "Empire State of Mind"-Musiker hatte bereits im Vorfeld jegliche Vorwürfe, ein 13-jähriges Mädchen auf einer MTV-Afterparty sexuell missbraucht zu haben, von sich gewiesen. "Mein einziger Kummer gilt meiner Familie. Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem ihre Freunde sicherlich die Berichterstattung der Presse mitbekommen und Fragen über die Art dieser Behauptungen stellen werden, und ihnen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären", beteuerte er im Netz seine Unschuld.

Getty Images Beyoncé und Jay-Z

Getty Images Jay-Z, 2024

