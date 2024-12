Flirten Cathy Hummels und Oliver Pocher hier im Interview?

Cathy Hummels (36) und Oliver Pocher (46) haben mindestens eine Gemeinsamkeit – sie sind beide Single! In einem RTL-Interview, das im Rahmen von "Cathy's Charity Christmas" geführt wurde, könnte man sogar meinen, dass die beiden Moderatoren miteinander flirten. "Der Olli ist schon ein toller Typ", meinte Cathy mitten im Gespräch und wurde von Olli scherzhaft ergänzt: "Wir sind so was von ready to go. Wir buchen dann Sommerhaus, Temptation Island. Ich würde sie gerne bei "Naked Attraction" kennenlernen, um wirklich ihren Charakter zu studieren."

Kurz zuvor sprach Olli noch über sein ausgeprägtes Helfersyndrom, das vor allem bei Frauen zum Vorschein kommt. "Wenn irgendwo eine Frau in Not ist, dann bin ich ja immer da. Ich glaube, Mats Hummels (35) und ich haben auch wahnsinnig viele Ähnlichkeiten. Optisch – wir sind beide 1,95 Meter –, beide wahnsinnig erfolgreich und lassen die Karriere in Rom ausklingen", stellt er mit einem verschmitzten Lächeln fest. Auch über möglichen Nachwuchs wurde schon gesprochen: Der Entertainer hat bereits fünf Kinder, Cathy möchte allerdings noch ein zweites. "Das ist doch egal, es kommt doch auf eins nicht mehr an", meint der 46-Jährige überzeugt. Fraglich ist, ob überhaupt nur ein Fünkchen Ernsthaftigkeit hinter dieser Konversation steckt.

Fest steht: Cathy kann sich vor Liebesbriefen nicht mehr retten. Gegenüber Bild verriet die Mutter eines Sohnes kürzlich: "Es sind so viele, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Meine Postfächer quellen über." Zu ihrem Charity-Event hat sie sogar ein paar der Anwärter eingeladen. "So wird aus einem Single-Date vielleicht ein entspanntes, zwangloses Gruppen-Date", schmunzelte sie. Ob Olli wohl auch ein heimlicher Verehrer der TV-Bekanntheit war?

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2024

Anzeige Anzeige