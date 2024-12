Single Cathy Hummels wird mit Dating-Anfragen überschüttet

Cathy Hummels (36) kann sich vor Bewunderern kaum noch retten. Nachdem die Moderatorin am vergangenen Wochenende bei der Benefiz-Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin offen über ihre verzweifelte Suche nach einer neuen Liebe gesprochen hatte, wird sie mit Liebesbriefen zahlreicher interessierter Single-Männer überflutet. Sie berichtet gegenüber Bild: "Es sind so viele, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Meine Postfächer quellen über!" Die ehrlichen Worte der attraktiven Influencerin scheinen viele Herzen bewegt und in vielen Männern den Wunsch geweckt zu haben, sie persönlich kennenzulernen – davon fühlt sich Cathy natürlich geschmeichelt.

"Es ist wirklich alles dabei: vom Profisportler bis hin zum Businessman", schwärmt sie. Cathy erklärt, sie habe sich ohnehin für das nächste Jahr vorgenommen, auf das ein oder andere Date zu gehen. Doch warum warten – für einige glückliche Männer könnte es jetzt ganz fix gehen. Am Donnerstag findet nämlich ihr eigenes weihnachtliches Charity-Event statt. "Mein Team hat den einen oder anderen Mann für mich eingeladen. So wird aus einem Single-Date vielleicht ein entspanntes, zwangloses Gruppen-Date", plaudert die 36-Jährige aus. Wenn es um persönliche Treffen gehe, sei sie nämlich eher schüchtern.

Cathy ist seit der Trennung von Fußballstar Mats Hummels (35) im Jahr 2020 offiziell single. Seither konzentriert sich die Ex-Spielerfrau voll und ganz auf ihren Sohn Ludwig (6) und ihre Karriere als Moderatorin und Unternehmerin. Auch wenn sie mit ihrem Leben sehr zufrieden sei, lasse sie das Thema Dating nicht ganz unberührt. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala schüttete sie dem Blatt ihr Herz aus: "In meinem Alter ist es einfach so, die meisten sind verheiratet oder schon vergeben. Oder viele Männer wollen eine Affäre und da mache ich nicht mit."

Getty Images Cathy Hummels, November 2024

Action Press Cathy Hummels beim Wiesn-Bummel 2024

