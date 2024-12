Kim Kardashian rockt trotz gebrochenem Fuß ihre hohen Hacken

Kim Kardashian (44) beweist, dass sie sich von nichts aufhalten lässt – nicht einmal von einem gebrochenen Fuß. Bei der großen Eröffnung ihres ersten SKIMS-Stores in New York City zog die Reality-Ikone alle Blicke auf sich, als sie auf einem Fußscooter in einem engen cremefarbenen Ensemble über die Türschwelle rollte. Das trägerlose Korsett-Top mit silbernem Reißverschluss und die farblich passende, figurbetonte Hose setzten ihre Kurven perfekt in Szene, wie Fotos, die Vogue vorliegen, zeigen. Besonders mutig: Trotz Verletzung rundete Kim ihr Outfit mit durchsichtigen, offenen High Heels ab. Mit einer halboffenen Frisur und voluminösen Wellen zeigte die American Horror Story-Darstellerin, dass Glamour bei ihr immer an erster Stelle steht – Gehhilfe hin oder her.

Doch nicht nur die Store-Eröffnung sorgte für Schlagzeilen – auch die neueste SKIMS-Kollektion ist in aller Munde. Im November präsentierte Kim gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (45) und Dolce & Gabbana eine limitierte Kapsel-Kollektion, die Shapewear mit italienischem Luxus vereint. In einer Pressemitteilung wurde die Kollektion als perfekte Mischung aus "D&Gs italienischem Lifestyle und SKIMS' charakteristischem Komfort" beschrieben. Die Zusammenarbeit folgte auf öffentliche Spannungen zwischen den Schwestern, nachdem Kourtney der Unternehmerin vorgeworfen hatte, ihre Hochzeit mit Travis Barker (49) und das dazugehörige "Dolce & Gabbana"-Thema für ihre eigene Geschäftsstrategie kopiert zu haben. Doch die Schwestern bewiesen Humor – Kim kommentierte ihre Instagram-Kampagne zur Kollektion augenzwinkernd mit Kourtneys ikonischem, inzwischen zum Meme gewordenem Spruch "Ich habe in Italien geheiratet."

Vor der Eröffnung ihres Stores gewährte Kim ihren Fans auf Social Media noch einen Blick hinter die Kulissen – und auf ihre makellose Maniküre. Auf den Nägeln in Hellrosa prangte der Name ihrer Modemarke, liebevoll ins Design eingearbeitet. Diese persönliche Note ist kein Zufall: "Es begann mit meinem Körper und meinen Formen, und das ist sehr verletzlich", erklärte die Medienpersönlichkeit im Interview mit Time Magazine, dessen Cover sie im vergangenen Jahr zierte. Ursprünglich aus der Suche nach hautfarbenem Mieder entstanden, umfasst SKIMS heute eine Vielfalt an Kleidungsstücken in den Größen von XXS bis 4XL. "Ich habe früher meine Shapewear mit Teebeuteln und Kaffee in der Badewanne gefärbt", erinnerte sich die Unternehmerin an ihre weniger glanzvollen Anfänge zurück.

Anzeige Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2024

Anzeige Anzeige