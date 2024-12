Kim Kardashians Kids werden jeden Morgen von Pianist geweckt

Kim Kardashian (44) zeigt ihren Fans in einem neuen Clip ihren beeindruckenden sechs Meter hohen Weihnachtsbaum, der die imposante Eingangshalle ihres Anwesens in Calabasas schmückt. In der Instagram-Story verrät sie ebenfalls, dass sie die liebgewonnene Tradition fortsetzt, ihre Kinder jeden Morgen mit festlicher Klaviermusik zu wecken. In den Videos ist zu hören, wie der Grammy-prämierte Produzent und Autor Philip Cornish live für die Familie spielt. "Das Wecken meiner Kinder mit Klaviermusik jeden Morgen erfüllt unser Zuhause mit so viel Freude", schrieb Kim zu den Clips.

Bereits seit 2021 teilt sie diese besondere Morgenroutine mit ihren Fans auf der Social-Media-Plattform. In der Weihnachtszeit kommt Philip, der auch musikalischer Leiter für Kanye West (47) ist, täglich vorbei, um mit seinen festlichen Klängen den Start in den Tag für Kim und ihre Kinder zu bereichern. "Indem er während des hektischen morgendlichen Trubels Klavier spielt, beruhigt er ihre kleinen Seelen und erfüllt sie mit wunderschönen Weihnachtsliedern", erklärte sie schon 2022. Wie lange sie diese Tradition schon pflegt, ist nicht bekannt, aber seit drei Jahren lässt sie ihre Follower fleißig daran teilhaben.

Kim und ihr Ex-Mann Kanye, mit dem sie von 2014 bis 2022 verheiratet war, teilen sich die Erziehung ihrer vier Kinder: North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5). Der Rapper ist inzwischen wieder in festen Händen: Im Dezember 2022 gab er Bianca Censori (29) das Jawort. Wie die Patchwork-Familie Weihnachten feiert, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago West

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

