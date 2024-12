Uni-Mord: Neuer Wilsberg-Krimi für Januar 2025 angekündigt

Leonard Lansink und Oliver Korittke (56) kehren als beliebte Ermittler im neuesten "Wilsberg"-Krimi zurück. Laut crew-united.com zieht es Leonard als Privatdetektiv Georg Wilsberg dieses Mal an die Universität, wo er undercover als Gastdozent ermittelt. Wilsberg soll zunächst einem Stalker nachgehen, doch die Lage eskaliert, als ein Student unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Der Film "Wilsberg – Über dem Gesetz" wird am 11. Januar 2025 im ZDF ausgestrahlt und ist ab dem 04. Januar 2025 bereits in der Mediathek abrufbar.

Der neueste Teil der langjährigen Krimireihe nimmt seine Zuschauer mit ins Uni-Milieu. Wilsberg, bekannt für seine unkonventionellen Ermittlungsstrategien und sein eigenwilliges Verhandlungsgeschick, mischt sich getarnt als Gastdozent unter die Studenten. Zunächst untersucht Wilsberg Dr. Kerstin Schunck, die von ihrem Kollegen Professor Henning Breeker verdächtigt wird, ihn zu verfolgen. Doch als ein Student stirbt, der dem Professor wegen eines möglichen Verbrechens auf der Spur gewesen sein soll, gerät Wilsberg selbst in Gefahr.

Die "Wilsberg"-Reihe erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und zieht mit ihrem Mix aus Spannung und Humor ein breites Publikum an. Seit 1995 verkörpert Leonard den liebenswerten Privatdetektiv Georg Wilsberg und hat sich mit seiner bodenständigen Art in die Herzen der Zuschauer gespielt. Sein Kollege Oliver als Ekki Talkötter ergänzt das Duo perfekt und sorgt mit seinem Charme für humorvolle Momente. In einem ZDF-Interview sagte Darsteller Roland Jankowsky, der den Kommissar Overbeck verkörpert, zum Erfolg der Krimiserie: "Unsere Krimireihe ist etwas anders als andere: mehr Humor, ein Ensemble mit familiären Strukturen. Nicht der Mord steht im Vordergrund, wenig Gewalt, Mord und Totschlag. Viel wichtiger sind die Finesse, die Ermittlungsarbeit und das Verhältnis untereinander."

Getty Images Barbara Schöneberger, Oliver Korittke und Leonard Lansink bei "Verstehen Sie Spaß", 2023

Getty Images Leonard Lansink mit seiner Ehefrau Maren Muntenbeck, 2024

