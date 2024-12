Mariah Careys Kinder feiern ihren Chart-Erfolg mit Blumen

Mariah Carey (55) wurde auf der Bühne von einer ganz besonderen Überraschung überwältigt. Während ihres Konzerts in Raleigh, North Carolina, traten ihre Zwillinge Monroe (13) und Moroccan (13) auf die Bühne, um ihr einen großen Blumenstrauß zu überreichen. Anlass dafür war, dass ihr Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You" erneut die Spitze der Billboard Hot 100 Charts erreicht hatte. Mit dieser liebevollen Geste wollten ihre Kinder ihr zeigen, wie stolz sie auf ihre Mutter sind.

Mariah selbst teilte ein Video von dem Moment auf Instagram. Ein Mann aus ihrem Team unterbrach das Konzert, um die frohe Botschaft zu verkünden: "Ich möchte dich nicht stören, aber wir wollen dir heute Blumen überreichen, weil wir gerade erfahren haben, dass 'All I Want for Christmas Is You' auf Platz eins der Billboard Hot 100 steht. Macht Lärm für die Königin von Weihnachten!" Ihre Zwillinge erschienen daraufhin mit den Blumen auf der Bühne. Sichtlich gerührt umarmte Mariah ihre Kinder und wandte sich an das Publikum: "Danke. Wow! Das war der perfekte Moment, um das zu erfahren. Ist der Song wirklich bei den Hot 100? Nun, danke an alle, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank."

Mariah feiert dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum ihres Weihnachtsalbums "Merry Christmas", auf dem auch ihr berühmter Hit "All I Want for Christmas Is You" zu finden ist. Anlässlich dieses Meilensteins veröffentlichte sie eine spezielle Deluxe-Edition des Albums. Zurzeit ist die Sängerin auf ihrer "Christmas Time"-Tour unterwegs und teilt ihre Freude über die Weihnachtszeit mit ihren Fans. In ihrem Instagram-Post schrieb sie auch: "Ich liebe euch und bin so dankbar für euch alle" und richtete sich damit an ihre Fans, ihre Kinder und ihre "Christmas Time"-Tour-Familie. Mariah schätzt die Weihnachtszeit ganz besonders und gab erst kürzlich einen kleinen Einblick in ihre Familientraditionen.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023

