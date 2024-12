Tradition zum Fest: Darauf legt Mariah Carey viel Wert

Mariah Carey (55) hat enthüllt, wie ihre Tochter Monroe (13) ihr bei einer besonderen Weihnachtstradition hilft. In einem Interview mit dem Magazin People erzählte die "All I Want For Christmas Is You"-Sängerin, dass sie während der Feiertage gerne kocht und dabei Unterstützung von ihrer 13-jährigen Tochter bekommt. "Es ist etwas, das ich liebe", betonte sie. "Ich mache Linguine mit weißer Muschelsauce – das Lieblingsrezept meines Vaters. Ich mache es jedes Jahr und manchmal hilft mir meine Tochter Monroe dabei." Schließlich schätze sie ein traditionelles Weihnachtsessen.

"Na gut, ich helfe, ich mache nicht alles allein, aber ich würze ein bisschen", räumte Mariah allerdings in einem früheren Gespräch mit Jennifer Hudson (43) in deren nach ihr benannter Talkshow ein. Mariah ist seit ihrem Mega-Hit "All I Want For Christmas Is You" (1994) bekannt dafür, die Weihnachtszeit zu zelebrieren. Dass die Pop-Diva dann glatt selbst am Herd steht, glaube ihr allerdings niemand, bis derjenige selbst vorbeikommt. Zudem verriet sie in der Show, dass bei ihr zu Hause während der Weihnachtszeit ausschließlich Weihnachtsmusik gespielt und Weihnachtsfilme geschaut werden. "Ich lasse niemanden etwas anderes als Weihnachtsmusik hören, wenn ich Weihnachten feiere." Zu ihren Lieblingsfilmen gehören unter anderem "Elf" und das Original von "Das Wunder von Manhattan".

Die Sängerin, die als "Queen of Christmas" bekannt ist, teilt sich die Zeit mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan (13) mit ihrem Ex-Ehemann Nick Cannon (44). Mariah legt großen Wert auf Familientraditionen und möchte diese an ihre Kinder weitergeben. In vergangenen Interviews betonte sie, wie wichtig ihr die Weihnachtszeit ist und dass sie es liebt, ein festliches Ambiente mit vielen Weihnachtsbäumen zu schaffen. "Wir haben viele Weihnachtsbäume", scherzte sie, ohne genaue Zahlen zu nennen. Aktuell ist Mariah auf ihrer Weihnachtstournee unterwegs, die am 6. November begann und am 17. Dezember endet – rechtzeitig, um die Feiertage mit ihrer Familie zu verbringen.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

Getty Images Mariah Carey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

