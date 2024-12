Priyanka Chopra und Nick Jonas begeistern auf Filmfestival

Priyanka Chopra (42) und ihr Ehemann Nick Jonas (32) erschienen am Donnerstag zur Abschlussgala des Red Sea International Film Festivals 2024 in Dschidda. Auf dem roten Teppich sorgte das berühmte Paar für ein wahres Highlight! Wie neue Fotos des Events zeigen, begeisterten die beiden Turteltauben in zeitlos klassischen Looks zu diesem besonderen Anlass. So glänzte die Schauspielerin in einem hautengen silbernen Kleid von Oscar de la Renta (✝82) und der Musiker in einem eleganten schwarzen Anzug.

Die Inderin sah nicht nur umwerfend aus, sondern erhielt bei der Veranstaltung in Saudi-Arabien auch einen Ehrenpreis. In ihrer rührenden Rede auf der Bühne bedankte sich die "Baywatch"-Bekanntheit sowohl bei ihrem Partner als auch bei ihrem verstorbenen Vater. Sie schwärmte: "Mein wunderbarer Ehemann ist hier und wartet darauf, mich nach unten zu begleiten, der Gentleman, der er ist. [...] Mein Vater war der erste Entertainer, den ich je kannte. [...] Er hat mir gezeigt, wie unverschämt Unterhaltung sein kann und wie man selbstbewusst und verletzlich zugleich sein kann."

Priyanka ist inzwischen zwar auch in Hollywood eine berühmte Persönlichkeit, doch zu Beginn ihrer Karriere machte sie sich als Bollywood-Star einen Namen. Auf dem Festival plauderte die 42-Jährige sogar neue Details über eine mögliche baldige Rückkehr zur indischen Filmbranche aus. Dem Nachrichtenportal Arab News zufolge erläuterte die beliebte Darstellerin: "Ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Jahr einen indischen Film drehe, denn ich vermisse das Tanzen, [...] ich vermisse die Sprache, ich vermisse die indische Kultur."

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra und Hrithik Roshan

Anzeige Anzeige

Anzeige