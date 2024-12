Sarah Ferguson könnte Geheimnisse über die Royals verraten

Seit 1996 sind Sarah Ferguson (65) und Prinz Andrew (64) schon geschieden. Doch nun wird befürchtet, sie könne eine Bedrohung für die Geheimnisse der Royals darstellen. Denn bis heute wohnen beide zusammen unter einem Dach und pflegen eine freundschaftliche Beziehung. So weiß Sarah über viele Dinge aus den inneren Kreisen Bescheid. Aus diesem Grund äußerte der Autor Andrew Lownie gegenüber OK! seine Bedenken: "Er hat Fergie alles erzählt, und sie ist die wahre Bedrohung, weshalb die Familie darauf bedacht ist, sie auf ihrer Seite zu halten."

Ihr früherer Ehemann Andrew war nach mehreren Skandalen von seinen royalen Pflichten zurückgetreten und wird immer weiter aus dem Familienkreis ausgeschlossen. Schon seit längerer Zeit wird gemunkelt, dass er darüber womöglich ein Buch schreiben werde. Der Autor betonte allerdings: "Andrew ist loyal gegenüber der Institution und weiß, dass es Auswirkungen auf seine Töchter und ihre Positionen innerhalb der königlichen Familie haben würde." Er und Sarah sind die Eltern von Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36). Insofern stelle der Familienvater keine Gefahr dar.

Eigentlich scheint es aber auch so, als würde Sarah eher mit den Royals befreundet sein wollen. Nach ihrer Scheidung äußerte sie in einem Interview, dass sie sich kein Geld von der Queen (✝96) wünsche, sondern ihre Freundschaft. Sie selbst hätte sich oftmals inmitten der Skandale von Andrew wiedergefunden. So auch in dem aktuellen Streit zwischen Prinz Andrew und seinem älteren Bruder König Charles (76) III. "Sarah hat immer geduldig zugesehen und versucht, die Schweiz zwischen Andrew und seiner Familie zu spielen", erklärte ein Insider. Die öffentliche Kontrolle zermürbe sie, und sie wolle sich auf keine der Seiten stellen.

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson im Juli 1989

