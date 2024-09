Werden Prinzessin Beatrice und Eugenie arbeitende Royals?

Könnten Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36) in Zukunft arbeitende Mitglieder der Königsfamilie werden? Ihre Mama Sarah Ferguson (64) schwärmte in New York auf der Klimawoche von dem Pflichtbewusstsein ihrer zwei Töchter im Gespräch mit Daily Mail. "Die ganze Familie York hat sich immer zu 100 Prozent für ihre Großmutter und für das eingesetzt, wofür Großbritannien steht, für die Integrität der guten Werte und der Monarchie", betonte die Herzogin und ergänzte: "Ich habe ihnen immer beigebracht, dass man, wenn man sich schlecht fühlt, anderen etwas geben sollte, damit man sich besser fühlt." Angeblich sieht es König Charles (75) derzeit nicht vor, die beiden als Vollzeit-Royals für den Palast zu beschäftigen, doch könnte sich das möglicherweise künftig ändern?

Laut dem Magazin könnte nämlich Prinz William (42) den Mehrwert seiner fleißigen Cousinen erkennen und sich auf Eugenie und Beatrice stützen, wenn er den Thron besteigt. Schließlich stärkten die beiden dem Kronprinzen schon im Mai bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast den Rücken, als Prinzessin Kate (42) aufgrund ihrer Krebserkrankung ausfiel. "Der Prinz von Wales wollte unbedingt seine Cousins einladen, weil er wusste, dass es Spaß machen würde, all die jungen Royals dort zu sehen", verriet damals ein Insider aus dem Palast. Mit Zara Tindall (43) und Peter Phillips (46) waren noch weitere Vettern von William vertreten.

Prinz William kann sich scheinbar auch im Streit mit seinem Bruder Prinz Harry (40) auf die beiden Schwestern verlassen. "Beatrice und Eugenie haben fest ihre Loyalität zur königlichen Familie erklärt", betonte eine Quelle gegenüber Bella Magazine und ergänzte: "Sie haben seit einiger Zeit nicht mehr mit den Sussexes gesprochen. Sie sind sich längst nicht mehr so nah wie früher."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

Anzeige Anzeige

Peter Nicholls/ WPA Pool/ Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige Anzeige