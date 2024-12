Schneeparadies: Tammy Hembrow gibt Flitterwochen-Einblicke

Tammy Hembrow (30) ist zwar schon wieder von ihrer Hochzeitsreise zurück, aber konnte es sich nicht verkneifen, Fotos ihres traumhaften Trips nach Finnland mit ihren Followern zu teilen. Die Influencerin und ihr frischgebackener Bräutigam Matt Zukowski zog es nach ihrer luxuriösen Hochzeit in den Norden Europas. Dort ließ es sich das junge Ehepaar ziemlich gut gehen: Die beiden nächtigten in einem High-End-Resort in Saariselkä, das für seine Aussicht auf die Nordlichter berühmt ist. Dafür sollen die Australier für ihre private Hütte laut Daily Mail sogar über tausend Euro pro Nacht geblecht haben.

Diese atemberaubende Kulisse nutzte die 30-Jährige für eine Fotoreihe auf Instagram. Dabei posierte sie in einem beigen Strick-Set aus einem winzigen Top und einem knappen Rock und trotzte mit hohen Fellstiefeln, einem Hut aus demselben Material und einem leichten Mantel der Kälte. Ihre Fans schienen begeistert von dem Look. "Dieses Outfit in Lappland zu tragen, ist absolut verrückt! Hut ab, dass du das gemacht hast", schwärmte eine Followerin. Matt schien sich allerdings um seine Frau zu sorgen und rügte sie liebevoll: "Du erkältest dich da draußen, Baby." Tammy ließ es sich aber nicht nehmen, noch stolz ihren diamantenen Ehering in die Kamera zu halten.

Tammy und Matt feierten nach knapp einem Jahr Beziehung Mitte November ihr Ehebündnis in einer opulenten Zeremonie in Byron Bay. Aus dem sommerlichen Australien zog es sie für ihre Flitterwochen ins Winterparadies Lappland, wo die YouTuberin und der ehemalige Love Island-Kandidat einige romantische Abenteuer erlebten. Neben dem Highlight, die Polarlichter in kräftigen Farben am Nachthimmel gesehen zu haben, unternahmen die Turteltauben auch eine Wanderung durch die Schneedünen und ließen sich von Huskys auf einem Schlitten durch den winterlichen Wald ziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Influencerin Tammy Hembrow in Finnland, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow in den Flitterwochen in Finnland, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige