Liebes-Tattoo: Tammy Hembrow und ihr Matt sind verheiratet

Vergangenen Samstag gaben sich Tammy Hembrow (30) und Matthew Zukowski in einer wunderschönen Zeremonie das Jawort. Kurz danach präsentiert die Influencerin ihren Fans stolz die Eheringe des Paares in ihrer Instagram-Story. "Ehemann und Ehefrau", schreibt sie zu einem Foto, auf dem die beiden ihr Hände übereinander gelegt in die Kamera halten. Neben den kostspielig aussehenden Klunkern sticht noch ein anderes Detail direkt ins Auge. "11.23.24" steht in schwarzer Schrift auf Tammys Handgelenk. Das Datum ihres Hochzeitstages in englischer Schreibweise. Allen Anschein nach hat der Fitness-Star sich diesen besonderen Tag als Liebestattoo auf ihrer Haut verewigen lassen.

Ob sich die 30-Jährige dieses Tattoo schon vor der Trauung oder unmittelbar danach stechen ließ, verrät sie nicht. Dass es sich dabei um echte Körperkunst handelt und etwa nicht nur um ein temporäres Tattoo handelt, werden wohl die wenigsten bezweifeln. Auch ihr Angetrauter bewies der Blondine noch vor der Hochzeit seine Liebe in Form eines Tattoos. "Für immer in Ewigkeit", ließ sich der Realitystar in Tammys Handschrift unter seiner Haut verewigen.

Die Blondine und der australische Love Island-Star machten ihre Liebe vergangenes Jahr öffentlich. Bereits drei Monate nach ihrem Kennenlernen folgte die Verlobung. Trotz einiger Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung schlossen die beiden Social-Media-Stars nun umgeben von Freunden und Familie im Chateau Du Soleil am Byron Bay den Bund fürs Leben. Der Schriftzug auf ihrem Unterarm ist anscheinend nicht der einzige Liebesbeweis, den Tammy ihrem Schatz erbracht hat. Bereits an ihrer Junggesellinnenparty deutete sie an, dass sie nach der Hochzeit Matts Nachnamen tragen wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Die Hände von Tammy Hembrow und Matt Zukowski

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige