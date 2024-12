Tammy Hembrow kehrt strahlend aus den Flitterwochen zurück

Tammy Hembrow (30) und ihr frischgebackener Ehemann Matt Zukowski sind am Sonntag zurück in Brisbane gelandet, nachdem sie ihre Flitterwochen in Lappland, Finnlands nördlichster Region, verbracht hatten. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wurden die Fitness-Influencerin und der Love Island-Star am Flughafen abgelichtet, als sie mit ihrem Gepäck durch die Ankunftshalle gingen. Tammy, die normalerweise für ihre glamourösen und perfekt gestylten Auftritte bekannt ist, zeigte sich diesmal ganz natürlich – ungeschminkt und in legerer Kleidung.

Tammy und Matt gaben sich Mitte November bei einer romantischen Zeremonie im luxuriösen Chateau Du Soleil in Byron Bay, umgeben von Freunden und Familie, das Jawort. Frisch getraut entschieden sie sich anschließend, ihren Honeymoon im kalten Schneegestöber in Lappland zu verbringen. Wie romantisch die Reise war, brachte die australische YouTuberin mit zahlreichen Bildern und Videos auf Instagram zum Ausdruck. Neben einer Schlittenfahrt mit Elchen und Huskys und einer Wanderung durch die Schneetiefen genoss das Ehepaar den wunderschönen Anblick der Polarlichter am nächtlichen Himmel.

Seit September 2023 gehen die Turteltauben gemeinsam durchs Leben. Nachdem die Social-Media-Berühmtheit die Beziehung im November mit einem Beitrag auf Instagram offiziell bestätigt hatte, überraschte sie im Dezember mit einer weiteren Neuigkeit: Tammy und Matt hatten sich nach nur drei Monaten Beziehung verlobt. Für die 30-Jährige war es bereits die dritte Verlobung: Mit ihren Ex-Freunden Reece Hawkins und Matt Poole hatte sie es jedoch nicht wie geplant vor den Traualtar geschafft – mit ihrem liebsten Matt schon.

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow in den Flitterwochen in Finnland, Dezember 2024

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und YouTube-Star Tammy Hembrow

