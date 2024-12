Widmet MGK sein "Last Christmas"-Cover etwa Megan Fox?

Machine Gun Kelly (34) und seine schwangere Verlobte Megan Fox (38) sollen endgültig getrennte Wege gehen. Zwei Tage nachdem die Nachricht von der Trennung des Paares bekannt wurde, teilte der Sänger am 12. Dezember einen Ausschnitt seiner pop-punkigen Version des Weihnachtshits "Last Christmas" in seiner Instagram-Story. Begleitet von einem gebrochenen Herz-Emoji schrieb er zu dem Video: "Verschenk es an eine besondere Person". Damit lässt er die Fans darüber spekulieren, ob er damit auf Megan anspielt und welche Auswirkungen die Trennung auf die gemeinsame Zukunft haben könnte.

Der emotionale Auftritt des Musikers fand am 11. Dezember in der NBC-Sendung "A Motown Christmas" statt. Während seiner Performance stand der 34-Jährige mit einer roten Gitarre auf der Bühne und präsentierte eine kraftvolle Interpretation des Wham!-Klassikers. Mit Zeilen wie "Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz – aber gleich am nächsten Tag gabst du es her" schien er seine persönliche Situation zu reflektieren. Die beeindruckende Darbietung wurde von den Zuschauern mit viel Applaus bedacht und sorgte in den sozialen Medien für Gesprächsstoff.

MGK, bürgerlich Colson Baker, und Megan lernten sich 2020 am Set des Thrillers "Midnight in the Switchgrass" kennen. Seitdem galten sie als eines der aufregendsten Paare Hollywoods. Im Januar dieses Jahres gaben sie ihre Verlobung bekannt – und überraschten die Fans kürzlich mit der Nachricht von Megans Schwangerschaft. Für die Schauspielerin – die aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (51) bereits drei Söhne hat – schien das Glück perfekt. In Interviews äußerten sich beide immer wieder über ihre tiefe Verbundenheit. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", erklärte die 38-Jährige zu Beginn des Jahres im "Call Her Daddy"-Podcast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige