Zico Banach und Pia Tillmann bestätigen Geburt ihres Kindes!

Jetzt herrscht Gewissheit: Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) sind wirklich Eltern geworden! Auf Instagram teilen die Reality-TV-Bekanntheiten nun Einblicke in den Tag der Geburt. "Gestern Morgen um 7 Uhr... aufgeregt des Todes und jetzt einfach nur überglücklich, dass es beiden gut geht!", schreibt der einstige Bachelorette-Boy in seiner Story zu einem Pic. Das Bild wurde offenbar kurz vor dem geplanten Kaiserschnitt geschossen. Zuvor posteten sowohl er als auch Pia das gestrige Datum und die Uhrzeit 8:38 Uhr – wohl der Moment, in dem das kleine Wunder das Licht der Welt erblickt hat.

Zuvor hatte bereits eine enge Freundin der beiden, Justine Dippl, in ihrer Story das Datum und die Uhrzeit geteilt: "Ah, Pia und Zico. Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe so mitgefiebert." Noch vor den Eltern verriet sie also, dass es bereits gestern so weit war. Offenbar war die Sommerhaus-Kandidatin total aufgeregt und wollte dies unbedingt mit ihrer Community teilen.

Auch für Justine könnte es bald losgehen. Denn auch sie ist derzeit schwanger. Die beiden Ladys freuten sich total, gleichzeitig schwanger zu sein. Auf Social Media präsentierten sie ein gemeinsames Bild und schrieben dazu: "Ich kann es kaum erwarten, unsere Jungs zusammen aufwachsen zu sehen!!!"

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Pia Tillmann und Sohn Henry

Instagram / justine_heindle Justine Dippl, Ex-Frau von Joey Heindle

