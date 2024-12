Austin Butler wird Patrick Bateman in "American Psycho"

Austin Butler (33) wird die ikonische Rolle des Patrick Bateman in einer neuen Verfilmung von "American Psycho" übernehmen. Der Schauspieler, bekannt für seine Darstellung von Elvis Presley (✝42) in "Elvis", wird unter der Regie von Luca Guadagnino (53) in die Fußstapfen von Christian Bale (50) treten, der den Charakter im Jahr 2000 verkörperte. Laut dem US-Branchenmagazin Variety habe Luca, der für Filme wie "Call Me by Your Name" bekannt ist, Austin für seine eigene Interpretation des kontroversen Romans von Bret Easton Ellis (60) ausgewählt. Damit bestätigt sich die Besetzung nach Gerüchten um Jacob Elordi (27), der ebenfalls für die Rolle gehandelt wurde.

Der neue Film wird keine direkte Neuauflage des Kultklassikers von Regisseurin Mary Harron sein, sondern eine frische Adaption des Romans von 1991. Das Drehbuch stammt von Scott Z. Burns, der bereits an Filmen wie "Contagion" und "Side Effects" mitgewirkt hat. "American Psycho" erzählt die Geschichte des New Yorker Investmentbankers Patrick Bateman, der in den 1980er-Jahren ein Doppelleben als Serienmörder führt. Die ursprüngliche Verfilmung erlangte Kultstatus und zeigte neben Christian Bale auch Stars wie Jared Leto (52), Reese Witherspoon (48) und Willem Dafoe (69).

Austin hat sich in den letzten Jahren als aufstrebendes Talent in Hollywood etabliert. Seine Oscar-nominierte Performance in "Elvis" brachte ihm internationale Anerkennung ein. Zudem wird er in der lang erwarteten Fortsetzung von "Dune" zu sehen sein. Regisseur Luca ist bekannt dafür, aus seinen Darstellern beeindruckende Leistungen herauszukitzeln. Seine letzten Projekte, darunter "Queer" mit Daniel Craig (56) und "Challengers" mit Zendaya (28), wurden für Golden Globes nominiert. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden verspricht also, ein Highlight in beider Karrieren zu werden.

