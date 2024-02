Austin Butler wollte Abstand von seiner "Dune"-Rolle nehmen

Er nimmt Rücksicht. Austin Butler (32) ist neben Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) beim zweiten Teil des Science-Fiction-Epos "Dune" zu sehen. Der Schauspieler wird den Bösewicht Feyd-Rautha Harkonnen verkörpern. In der Vergangenheit machte er bereits Schlagzeilen, da er für die Vorbereitung seines Films "Elvis" auf den berüchtigten Method-Acting-Ansatz zurückgriff, um in die Schuhe des Kultmusikers zu schlüpfen. Doch dieses Mal hat Austin alles anders gemacht...

"Mit Elvis habe ich es probiert, drei Jahre lang in dieser Welt zu leben und Tag und Nacht nur daran zu denken", erinnert sich der "Once Upon a Time in Hollywood"-Star. Nun wollte er jedoch lieber auf eine andere Methode zurückgreifen: "Bei Feyd wusste ich, dass das ungesund für meine Familie und Freunde wäre." Seine Rolle im neuen "Dune"-Streifen ist nämlich die eines blutrünstigen Schurken. Also habe Austin sich bewusst eine Grenze gesetzt, um nicht zu tief in den Sog des Charakters zu geraten und sein Umfeld zu schützen.

Sein Plan ist wohl aufgegangen: Der Cast des Streifens soll sich fantastisch verstanden haben! Besonders Timothée schwärmte von der Zusammenarbeit. Der Freund von Kylie Jenner (26) soll begeistert gewesen sein von der schauspielerischen Leistung seiner Kollegen.

Getty Images Florence Pugh, Zendaya, Timothée Chalamet, Josh Brolin und Austin Butler

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

