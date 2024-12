Daniel Craig war durch seine "James Bond"-Rolle ausgebrannt

Daniel Craig (56) hat enthüllt, dass die Rolle als James Bond ihn emotional "leer und erschöpft" zurückgelassen habe. Der Schauspieler, der zwischen 2006 und 2021 in fünf Bond-Filmen die Kultfigur verkörperte, gibt gegenüber Sunday Times zu, dass die Filme einen erheblichen körperlichen und seelischen Tribut von ihm gefordert hätten. Zwischen den Bond-Filmen übernahm Daniel auch Rollen in Filmen wie "Defiance" und "Cowboys and Aliens". Doch seine Versuche, als vielseitiger Schauspieler zu gelten, hätten ihn ausgebrannt.

"Am Ende einer Bond-Story war ich so erschöpft, dass ich sechs Monate brauchte, um mich emotional zu erholen. Ich hatte immer die Einstellung, dass das Leben an erster Stelle stehen muss, und als die Arbeit eine Zeit lang an erster Stelle stand, hat mich das fertiggemacht", gesteht er. Besonders die Dreharbeiten zu "Ein Quantum Trost" beschreibt Daniel im Podcast "Awards Chatter" als problematisch, da das Skript bei den Dreharbeiten noch nicht fertig war und er selbst Zeilen schreiben musste. Die Zeit sei ihm rückblickend als "verdammter Albtraum" in Erinnerung geblieben.

In seinem aktuellen Film "Queer" spielt Daniel die Hauptrolle des William Lee, eines amerikanischen Expats und Kriegsveteranen, der in den 50er-Jahren in Mexiko-Stadt eine romantische Beziehung mit dem jüngeren Eugene Allerton eingeht, dargestellt von Drew Starkey (31). Gegenüber Sunday Times sagte Daniel: "Ich konnte das nicht machen, während ich Bond drehte. Es hätte reaktionär gewirkt, als wollte ich meine Bandbreite zeigen." Heute blickt er mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit zurück, ist aber der Bond-Reihe nach wie vor verbunden und gespannt, wohin die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die Geschichte als Nächstes führen.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Drew Starkey und Daniel Craig, "Queer"-Stars

