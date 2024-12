Donald Trump muss Aussage zur ABC-Verleumdungsklage machen

Nach seinem Wahlkampf hat Donald Trump (78) jetzt die Zeit, Aussagen zu machen. Der Entertainer klagte Anfang des Jahres gegen den TV-Sender ABC News und wird nun vorgeladen. Laut ihm machte der Moderator George Stephanopoulos falsche Aussagen und verleumdete ihn. U.S. Magistratsrichterin Lisette M. Reid gibt laut NBC News preis, dass die Befragung zum Fall nächste Woche vor Ort stattfinden soll – sie wird circa vier Stunden in Anspruch nehmen.

Auch der angeklagte Moderator soll nächste Woche seine Aussagen zum Fall machen. Die Anordnung gab ebenfalls Reid, allerdings entscheiden weitere Anwälte, ob er an einer Sitzung vor Ort oder online teilnimmt. Für Stephanopoulos kam es zur Anklage, da er Trump für ein Vergehen "falsch" betitelte. Nach einem Urteil der Bundesjury wurde Trump des sexuellen Missbrauchs und der Körperverletzung an E. Jean Carroll schuldig gesprochen – der Moderator benutzte aber anstatt dessen das Wort Vergewaltigung. Der zukünftige US-Präsident sah die falsche Wortverwendung als rufschädigend an und sprach die Verleumdungsklage aus.

Etwas später erklärte allerdings der Richter von Carroll in einem Urteil, dass die Bezeichnung einer Vergewaltigung nach dem Verständnis der Gesellschaft gar nicht falsch sei. "Tatsächlich stellte die Jury fest, dass Herr Trump genau das getan hat, wie die unten erzählten Beweise im Prozess deutlich machen", betonte der Richter. 2019 klagte die hauptberufliche Autorin gegen Donald. "Er drückte mich mit der Schulter an die Wand und schob seine Hand unter mein Kleid und zog meine Strumpfhose herunter", betonte sie laut New York Magazine. Das Gesetz war auf ihrer Seite, Donald musste ihr eine Strafe von 4,6 Millionen Euro zahlen.

Getty Images Donald Trump im Juni 2019

Getty Images E. Jean Carroll im Mai 2023

