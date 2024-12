Hollywoodstar Jude Law trauert um seine geliebte Mutter

Jude Law (51) bekam erst gestern seinen Stern am Walk of Fame verliehen. Eigentlich etwas Schönes, doch der Schauspieler kämpft aktuell auch mit einem schrecklichen Verlust, weswegen das Ganze verschoben werden musste. "Ich habe meine Mutter verloren, deswegen mussten wir es [die Zeremonie] verschieben", gab der "The Holiday"-Star gestern gegenüber People preis. Dass die Verleihung aufgrund des Todes seiner Mama Maggie um einige Wochen verschoben werden musste, habe ihm aber wiederum wertvolle Zeit mit seiner Familie beschert.

Die Verleihung auf dem Walk of Fame hätte Jude sicherlich gerne mit seiner Mutter erlebt. Nach ihrem Ableben ist die Zeremonie für ihn umso emotionaler. "Ehrlich gesagt war das ganze Ereignis eine sehr emotionale Erfahrung und natürlich ein sehr persönliches Ereignis, das mich sehr berührt hat", gestand der Hollywoodstar dem Magazin weiter. Während seiner Rede auf dem Walk of Fame erwähnte er zwar nicht, dass seine Mutter verstorben ist – dafür erinnerte er sich aber an seine Kindheit zurück: "Ich hatte eine Mutter, die mir die großartigen Stummfilme, Komödien, Musicals und Dramen der goldenen Ära Hollywoods, die amerikanische New Wave [und] ausländische Filme zeigte."

Während Jude seinen eigenen Stern enthüllte, wurde er von seiner Familie unterstützt: Seine Frau Phillipa Coan und seine beiden Kinder Iris (24) und Rafferty (28). Ihnen dankte der 51-Jährige in seiner Ansprache von ganzem Herzen: "Ich hatte das große Glück, eine Familie um mich herum zu haben, die meine Leidenschaft für die Schauspielerei und das Filmemachen unterstützt und mit mir gelebt hat." Seine Liebsten werden Jude sicherlich auch nach dem Tod seiner Mutter den Rücken stärken.

Getty Images Jude Law im Dezember 2024 in Los Angeles

Getty Images Raff Law, Iris Law, Jude Law and Phillipa Coan, Dezember 2024

