Jennifer Garner will weiterhin Abstand zu J.Lo halten

Jennifer Garner (52) steht zwischen den Fronten von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55). Die Schauspielerin, die mit Ben von 2005 bis 2015 verheiratet war, sieht sich unfreiwillig in die Probleme des Paares verwickelt. Obwohl sie anfangs versucht habe, neutral zu bleiben und beiden zu einer Paartherapie riet, habe sie Verhaltensweisen an der Sängerin entdeckt, die sie abgeschreckt hätten. Insidern zufolge hätte J.Lo die Ex-Frau von Ben in die Problematik hineingezogen, indem sie ihre sanfte Natur ansprach. Diese habe sich manipuliert gefühlt und beschlossen, Abstand zu halten, berichtet OK!.

Ursprünglich hätte Jennifer ihre Kinder ermutigt, zu ihrer mittlerweile ehemaligen Stiefmutter Kontakt zu halten. Doch aufgrund der angespannten Situation hätte sie ihre Haltung überdacht. "Es war eine unangenehme Position", erwähnt die Quelle und fügt hinzu, dass die 52-Jährige sich entschieden hätte, sich während der Trennung von Ben und Jennifer zurückzuziehen. J.Lo hatte im August 2024 die Scheidung von Ben eingereicht. Trotz ihres Liebes-Aus bleibt Jennifer in engem Kontakt zu ihrem Ex-Mann. Der Schauspieler verbringt häufig Zeit mit ihr und den Kindern, vor allem während schwieriger Momente in seinem Leben.

Jennifer zeige sich fürsorglich gegenüber Ben. Sie sorge sich um seine Gesundheit und erinnere ihn an Arzttermine und gesunde Ernährung. Der 52-Jährige schätze diese Unterstützung sehr und vertraue auf ihren Rat bei wichtigen Entscheidungen in seinem Leben. Trotz ihrer Scheidung bleibt die Verbindung zwischen den beiden stark, da sie eine gemeinsame Vergangenheit und drei Kinder teilen. "Er fühlt sich bei ihr ganz er selbst", berichtet eine Quelle dem OK!. Ihre langjährige Beziehung und die gemeinsame Elternschaft würden beiden einen besonderen Trost bringen, den sie nicht missen möchten.

Pascal Le Segretain/Getty Images, Eugene Gologursky/Getty Images for Fast Company, Patrick T. Fallon Collage: Jennifer Lopez, Jennifer Garner und Ben Affleck

Amy Sussman/Getty Images for Baby2Baby, Michael Loccisano/Getty Images for Sxsw Collage: Jennifer Garner und Ben Affleck

