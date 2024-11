Jennifer Garner reduziert Kontakt zu J.Lo auf das Nötigste

In der schwierigsten Phase der Beziehung zwischen Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) stand ihnen eine Person stets mit guten Ratschlägen zur Seite: Jennifer Garner (52), die Ex-Frau des Schauspielers und die Mutter seiner Kinder. Nun, wo der "Batman"-Star und die Sängerin in Scheidung leben, soll Jennifer beschlossen haben, den Kontakt zu der "Hit the Floor"-Interpretin auf das Nötigste zu beschränken. "Jen will keinen Kontakt mehr zu J.Lo, es sei denn, es geht um die Kinder", äußerte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Es sei der "30 über Nacht"-Darstellerin völlig fern, jemals schlecht über die 55-Jährige zu sprechen. Sie soll aber in die ganzen Streitereien zu sehr involviert gewesen sein. "Ihre Freunde meinen, sie hätte sich nicht so sehr darin verwickeln lassen sollen, J.Lo bei der Rettung ihrer Ehe mit Ben zu helfen", erklärt der Insider und fügt hinzu: "Jen ist zu nett und wollte wirklich helfen, also tat sie, was sie konnte." Die Loyalität der 52-Jährigen würde nichtsdestotrotz immer dem Vater ihrer Kinder gelten.

Dass Jens Sprösslinge ein gutes Verhältnis zu dem Popstar haben, ist kein Geheimnis. Das sei für den Hollywoodstar kein Problem – vor allem Violet Affleck (18) hält engen Kontakt mit ihrer Stiefmutter. Wieso aber auch die Schwester des Marry Me-Stars, Lynda Lopez, Zeit mit ihrer Tochter verbringt, verstehe weder die Familienmutter noch Ben. Anfang dieses Monats besuchte die Journalistin Violet an der Uni und postete ein Selfie der beiden von ihrem gemeinsamen Tag. "Es ist für Ben und Jen [Garner] ziemlich verwirrend, weil sie nicht verstehen, warum Violet so sehr darauf besteht, sie in ihrer Nähe zu behalten", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin, April 2024

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner zu Besuch im Weißen Haus

