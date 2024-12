Justin Baldoni machte seiner Frau 27-minütigen Heiratsantrag

Justin Baldoni (40) hat in seiner langjährigen Karriere als Schauspieler und Regisseur schon zahlreiche Kinohits wie kürzlich It Ends With Us produziert. Wie er nun zu Gast bei "Live with Kelly and Mark" verrät, begann seine Karriere als Produzent bereits vor über elf Jahren mit einem ganz besonderen Kurzfilm. Um seiner heutigen Frau Emily einen Antrag zu machen, legte er sich ziemlich ins Zeug. Justin filmte ein 27 Minuten langes Antragsvideo, das der nichts ahnenden Emily in ihrem Lieblingscafé vorgespielt wurde. "Das war eigentlich mein erster Film", scherzt der 40-Jährige in der TV-Show.

Justin berichtet weiter, dass er das Blu Jam Café, den Ort ihres ersten Dates, komplett für diesen Anlass gemietet und mit versteckten Kameras ausgestattet hatte. Unter dem Vorwand, sich zu verspäten, ließ er Emily dort warten. Währenddessen wurde seiner Liebsten sein vorab gedrehtes Video gezeigt, in dem Justin das Musikvideo von dem Backstreet Boys-Song "I Want It That Way" parodiert. Am Ende des Clips erschien er schließlich persönlich im Café, um Emily den lang ersehnten Antrag zu machen.

Justins Aufwand lohnte sich offenbar, denn Emily sagte sofort Ja. Nur drei Monate nach dem spektakulären Antrag trat das Paar bereits vor den Traualtar. Im Sommer 2013 feierte das Schauspieler-Duo in Kalifornien seine Traumhochzeit. Im August dieses Jahres konnten die beiden schon ihr elfjähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Zu diesem Anlass veröffentlichte Justin emotionale Worte im Netz. "Ich bin so dankbar, dass ich mich jeden Tag dafür entscheiden kann, aufzuwachen und diese Frau zu lieben", schwärmte er auf Instagram. Außerdem verriet er, dass er und Emily zur Feier des Tages ein romantisches Dinner-Date in Stockholm genossen.

Getty Images Emily und Justin Baldoni im März 2019

Getty Images Emily und Justin Baldoni, Schauspieler

