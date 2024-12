Kurz vor Weihnachten strahlt ARD doppelten "Tatort" aus

Tatort-Fans dürfen sich im Dezember auf eine besondere Weihnachtsüberraschung freuen: Am Sonntag, den 22. Dezember, strahlt ARD zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr nicht nur eine, sondern gleich zwei Folgen der beliebten Krimireihe aus. Nach der Episode "Fährmann" mit Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler als Kommissarinnen in Zürich wird direkt im Anschluss die Wiederholung von "MagicMom" aus dem vergangenen Jahr folgen, wie Watson berichtet. Damit gibt es für Krimiliebhaber doppelten Grund zur Freude und einen extra langen Abend voller Spannung und Nervenkitzel.

"Fährmann" ist die neueste Folge der seit 1970 ausgestrahlten Reihe, die zu den erfolgreichsten und am längsten laufenden Krimireihen im deutschen Fernsehen zählt. Die Zuschauer können sich auf einen packenden Fall mit ihren Lieblingskommissaren freuen. Im Anschluss an die Primetime-Folge wird mit der Episode "MagicMom", die erstmals im März 2023 ausgestrahlt wurde, eine besonders beliebte Folge mit Jan Josef Liefers (60) und Axel Prahl (64) wiederholt, die damals für viel Gesprächsstoff sorgte. Die Entscheidung, "Tatort" an diesem Abend in doppelter Ausführung zu senden, zeigt, wie sehr ARD auf ihr Erfolgsformat setzt.

Dass der öffentlich-rechtliche Sender auf Altbewährtes setzt, zeigt sich auch darin, dass der beliebte Moderator Kai Pflaume (57) ebenfalls mehr Sendezeit bekommt: Nachdem bekannt wurde, dass das "ARD Buffet" Ende des Jahres eingestellt wird, erhält seine Quizshow "Wer weiß denn sowas?" einen weiteren Sendeplatz am Vormittag. Seit 2015 begeistert Kai mit seinem charmanten Auftreten und spannenden Quizfragen das Publikum und gewinnt immer mehr Fans für die Show.

Getty Images Die Schauspielerinnen Anna Pieri Zuerche und Carol Schuler beim Zurich Film Festival 2024.

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

